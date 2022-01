Il piacere di un semplicissimo piatto di pasta non ha confine. Per noi italiani che andiamo in brodo di giuggiole anche con un semplice spaghetto con aglio, olio e peperoncino. I tanto temuti rincari che stanno colpendo le famiglie italiane hanno riguardato anche la pasta. Sia direttamente che con i costi di tutta la filiera produttiva. Ecco, perché, è sempre più importante riciclare la pasta avanzata, sfruttando delle gustose ricette come quella del nostro approfondimento. Oggi vedremo una ricetta semplice, ma che prevede un tipo di pasta diverso dal solito con questa verdura molto amata. Ecco una ricetta alternativa di pasta che utilizzerebbe una delle verdure più benefiche in assoluto e una spezia alleata del cuore.

Gli spaghetti

Un abbinamento strano quello degli spaghetti con le zucchine. Così come è alternativo quello delle zucchine e del curry. Ma si sposa tutta davvero bene. Con questi ingredienti per 4 persone:

400 grammi di spaghetti o di linguine;

un paio di zucchine o l’equivalente della comoda busta surgelata;

olio Evo;

sale e pepe;

parmigiano o padano grattugiato;

una spolverata di curry;

un po’ di panna per addolcire.

Vediamo la preparazione, davvero veloce:

mettiamo a bollire la pentola con acqua in abbondanza;

se abbiamo le zucchine fresche, laviamole e tagliamole a fettine, mettendole in padella a rosolare con olio, sale e pepe. Se usiamo quelle precotte, saltiamo la parte iniziale e mettiamo direttamente in tegame;

scoliamo gli spaghetti al dente e facciamoli girare subito con della panna, del formaggio e una spolverata di curry;

quindi, aggiungiamo le zucchine, lasciando ancora in padella per un minuto e regolando di sale, pepe ed eventualmente di panna e formaggio.

Un’accoppiata d’oro presente in questa ricetta

Le zucchine sono una verdura che la medicina consiglierebbe vivamente. A bassissimo contenuto calorico, sono ricchissime di acqua, vitamine, fibre, minerali e antiossidanti. Una vera e propria miniera d’oro per il metabolismo e la salute intestinale.

Ben si intendono col curry, spezia che da secoli beneficia l’uomo delle sue virtù. Protagonista della salute del cuore, grazie alla presenza della curcumina. Una sostanza che faciliterebbe la circolazione, aiutando il metabolismo e il transito intestinale. Grazie alla presenza degli antiossidanti, il curry sarebbe una delle spezie leader nel trattamento delle infiammazioni locali.

