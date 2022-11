Ecco una razza di cane curiosa e dal pelo morbido che non puzza e si amerà alla follia

Un cane è l’animale giusto per fare compagnia e migliorare l’umore di giornata. Per questo è tra i pelosi più presenti nelle case. Chi decide di comprarne uno, dovrebbe prima informarsi sui suoi bisogni e sulle caratteristiche fisiche. Come cane da compagnia potrebbe far piacere una razza pulita e ubbidiente, facile da gestire. È proprio il caso dell’esemplare in questione, che per la sua particolarità potrebbe diventare il desiderio di tutti i padroni.

Irish Soft Coated Wheaten Terrier

Il nome è piuttosto lungo e difficile da ricordare: Irish Soft Coated Wheaten Terrier. Ecco una razza di cane curiosa e che potrebbe fare al caso nostro per tante ragioni. Dall’aspetto buffo e singolare, nasce in Irlanda come cane da lavoro, ma ben presto diventa popolare nella vita domestica. Si dice discenda da Black and Ten, Irish e Kerry Blue Terrier, coi quali condivide parte dell’aspetto fisico.

Si parla di un animale di taglia media, tra i 45 e i 50 cm d’altezza al garrese. Il corpo è ben proporzionato e tonico, coperto da un pelo morbido e setoso. Gli occhi scuri ed espressivi e le orecchie ridotte fanno pensare a un animale piuttosto intelligente. La particolarità di questo Terrier si nota al primo sguardo: la barbetta liscia e folta che penzola dal muso e nasconde lo stop nero.

Ecco una razza di cane curiosa che darà grandi soddisfazioni

L’Irish Soft Coated Wheaten Terrier è un cane che non smetteremo di accarezzare. Oltre che risultare soffice al tatto, dovrebbe avere una perdita di peli minima o assente. È inoltre ipoallergenico e non sporca per casa. Cosicché non dovremo scopare frequentemente il pavimento o pulire le scale in marmo macchiate. Per garantire la lucentezza del mantello, comunque, dovremmo procedere regolarmente con la spazzolatura. E forse questo è l’unico vero svantaggio di questo animale.

Anche perché dal punto di vista caratteriale non ha nulla da invidiare alle razze migliori. È docile e affettuoso e adora stare in famiglia. Dai piccini si farà amare e coccolare, anche se è preferibile che vi sia un adulto nei paraggi. La sua fedeltà non è in discussione e mette in pratica con rapidità gli ordini impartiti.

Al momento dell’acquisto è utile ricordarsi che l’irish Soft Coated Wheaten Terrier è un animale esuberante e che ha bisogno di muoversi. Pertanto, portiamolo a spasso regolarmente per permettergli di sfogarsi e fare i bisogni. Sarà anche un modo per tenere in forma noi stessi. Soprattutto se non abbiamo ancora intrapreso un allenamento per perdere la pancia.

Altre razze che non fanno la muta

I cani ipoallergenici sono ben voluti e apprezzati, poiché non farebbero correre rischi di salute al proprietario. Sebbene, tuttavia, il pericolo di allergie non sarebbe mai del tutto nullo, alcune razze sarebbero comunque da preferire. Tra queste ci sono Barboncino, Cairn Terrier e Labradoodle. A questi si aggiungono Schnauzer e Yorkshire, oltre che un cane adorabile come il Bichon Frisé. Molte delle tipologie in questione sono a pelo lungo, a significare che la mancanza di un mantello folto non sarebbe necessariamente sinonimo di vantaggio.