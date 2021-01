Le patate, che bontà, un ingrediente versatile con cui è possibile realizzare i piatti più disparati senza mai sbagliare il colpo. Contrariamente a quanto si pensa non sarebbero neanche un alimento particolarmente dannoso per la linea, anzi! L’abbondanza di potassio in esse contenuto aiuta l’organismo ad eliminare l’acqua in eccesso e quindi a combattere la ritenzione idrica. Ricche di vitamine, sali minerali, ma al contempo povere di grassi e di colesterolo, apportano all’organismo solo 85 calorie per 100 grammi di prodotto crudo. Ovviamente la differenza la farà il mondo in cui vengono condite e preparate. Nella ricetta di oggi sono in una versione particolarmente golosa, quindi se si cerca qualcosa di dietetico meglio non andare avanti nella lettura, sarebbe difficile resistere alla tentazione di provarle in queste vesti. Ed ecco una pietanza irresistibile e veloce con le patate: i fagottini filanti di pancetta e patate.

Ingredienti

a) 350 gr di patate;

b) 200 gr di mozzarella;

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

c) 100 gr di ricotta fresca, meglio se un tipo piuttosto asciutto;

d) 1 mazzetto di prezzemolo;

e) 50 gr olive verdi;

f) q.b. sale;

g) q.b. pepe

h) q.b. peperoncino;

Preparazione dei fagottini di pancetta e patate

Lavare accuratamente le patate sotto acqua corrente, quindi spellarle, tagliarle a fette grosse e metterle a bollire in una pentola con acqua salata. Verificarne la cottura con i rebbi di una forchetta, se affonderanno facilmente saranno pronte. Trasferirle in una ciotola e schiacciarle con uno schiacciapatate. Aggiungervi la ricotta, un pizzico di peperoncino, pepe e amalgamare bene gli ingredienti. Preparare un trito di prezzemolo e tagliare le olive verdi a fettine, quindi unire entrambi al composto di patate e miscelare il tutto. La farcitura dei fagottini è pronta.

Poggiare sul piano di lavoro 2 fette di pancetta affumicata leggermente sovrapposte, quindi prendere una cucchiaiata abbondante della purea di patate e ricotta schiacciandola leggermente. Poggiarvi sopra qualche dadino di mozzarella premendolo delicatamente verso il centro. Quindi arrotolare il tutto nelle fette di pancetta. Ripetere l’operazione finché gli ingredienti non saranno terminati . A questo punto posizionare ordinatamente ciascun fagottino in una pirofila antiaderente e versarvi un filo d’olio, ma senza esagerare per non appesantire troppo la pietanza. Infornare a 200° per circa venti minuti e servire i fagottini ancora fumanti.

I fagottini di pancetta e patate sono perfetti per una cenetta sfiziosa e diversa dal solito o da servire in un ricco aperitivo. In tal caso potrebbero essere abbinate alle deliziose polpettine spagnole collegate a questo link. Se si vuol vincere facile ai fornelli ecco una pietanza irresistibile e veloce con le patate che garantirà il plauso dei commensali, nonché un brindisi alla salute dello/a chef. Resta solo da allacciare il grembiule e cimentarsi in questa nuova ricetta, buon lavoro!