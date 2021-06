Con l’estate, saranno molte le occasioni per goderci la natura. Una gita, un picnic, una passeggiata rilassante, o un’escursione nei boschi. I nostri occhi potranno godere di un meraviglioso paesaggio, rigoglioso e colorato. I pascoli di montagna e i boschi sono pieni di vita da ammirare e da cui trarre energia positiva.

In natura sono presenti delle piante da guardare e da mangiare, perché commestibili. Bisogna essere dei veri esperti per riconoscerle, non tutte sono sicure per la salute dell’uomo e degli animali.

Non facciamo confusione

Molte piante velenose possono trarci in inganno. Esteticamente molto simili a piante commestibili, ma se ingerite possono provocare gravissime conseguente e in alcuni casi, portare alla morte.

Pensiamo alla pianta tossica di belladonna, molto simile al mirtillo. Oppure al colchico, definito falso zafferano, per la sua somiglianza alla famosa spezia. Ecco perché, prima di cominciare a raccogliere mazzettini di fiori o bacche colorare, assicuriamoci di conoscere bene il tipo di pianta. Per evitare brutte sorprese.

Spesso capita di trovare una pianta molto simile alla genziana, che però non dobbiamo assolutamente raccogliere. La genziana è una pianta officinale molto ricercata, perché favorisce la digestione, ed è utilizzata come ingrediente principale nella preparazione di alcuni amari.

Solo i più esperti sanno riconoscerla, perché può essere facilmente confusa con la pianta di veratro, estremamente pericolosa.

Il veratro è pianta erbacea perenne, tipica dei paesaggi di montagna e poco soleggiati. Se ingerito provoca vertigini, vomito e problemi respiratori e circolatori. Un avvelenamento vero e proprio.

Le sue foglie sono ovali con numerose nervature e i fiori raggruppati a pannocchia. Emana un odore molto sgradevole.

Le differenze tra le due piante

Ecco una pianta velenosa simile alla genziana che se ingerita provoca gravissime conseguenze

Le due piante vivono negli stessi ambienti e prima della fioritura sono molto simili. Ma ci sono delle piccole differenza. La radice della genziana è gialla, mentre quella del veratro velenoso è nera. Molto importante è controllare le foglie. Il veratro ha delle foglie pieghettate, alternate su steli lisci, la genziana ha foglie opposte.

Quindi se non siamo degli esperti, durante le nostre passeggiate, non raccogliamo delle pianta da mangiare, perché potrebbero essere velenose.