Il giardino e il terrazzo sono due posti perfetti per trascorrere qualche momento di relax in compagnia o in completa solitudine. Avere un ambiente esterno perfetto e ben curato ci permetterà di apprezzare ancora di più questa parte della casa.

Decorare il giardino non è un’operazione semplice, bisogna scegliere le piante giuste, posizionarle nei luoghi più adatti e curarle per fare in modo che crescano sane e rigogliose.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Spesso scegliamo di coltivare le classiche piante, ortensie, rose, gerani, ma ecco una pianta dalle foglie così rigogliose e lucide da fare invidia anche ai vicini.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una pianta che prende il nome di fatsia japonica, anche conosciuta come aralia. Una pianta rustica perfetta per abbellire l’interno della casa e anche il giardino.

Ecco una pianta dalle foglie così rigogliose e lucide da fare invidia anche ai vicini

La fatsia possiede delle grandi foglie lucide di un colore verde scuro, con delle venature più chiare. Nel mese di ottobre questa pianta produce dei piccoli fiori bianchi, che si racchiudono ad ombrello. Ma sono decisamente le foglie la parte più caratteristica della pianta.

La fatsia è piccolo arbusto che tollera bene le temperature invernali (anche se non ama le gelate), cresce sana e rigogliosa se posta in piena luce, anche se non teme le zone poco illuminate. Le innaffiature devono essere abbondanti in estate, circa due volte a settimana, mentre in inverno basta una sola volta a settimana.

Attenzione agli errori

La fatsia è una pianta rustica ma teme l’attacco degli afidi e delle cocciniglie. Tollera il freddo ma non le gelate, infatti se si coltivata in vaso, si consiglia di spostarla all’interno della casa. Se invece le foglie appaiono sbiadite, probabilmente la pianta non ha ricevuto un’adeguata concimazione.

Approfondimento

Ecco una pianta grassa dalla fioritura rigogliosa da lasciare in giardino per tutta l’estate