Strano ma affascinante, questo arbusto di origine australiana, che appartiene alla famiglia delle Mirtacee.

Una pianta ornamentale, oggi coltivata in tutto il mondo, perfetta per ogni tipo di giardino.

Può arrivare a raggiungere un’altezza di 3 o 4 metri e si caratterizza per la sua forma strana e curiosa, diversa da tutte le altre piante.

Ecco una pianta adatta ad ogni giardino simile allo spazzolino per pulire le bottiglie

Una pianta che se coltivata in giardino, attira l’attenzione e non passa inosservata. È formata da fusti eretti, predilige gli spazi aperti, ma è perfetta anche per le coltivazioni in vaso.

Quello che stupisce di questa pianta sono le sue infiorescenze. Abbondanti e particolari. Hanno la forma di una pannocchia e somigliano molto allo scovolino o allo spazzolino per pulire le bottiglie. Di solito, sono di colore rosso accesso, ma si possono trovare anche in bianco o in rosa.

Ecco il Callistemon, una pianta longeva e sempreverde che fiorisce sia i primavera che in autunno.

Una pianta facile da coltivare

Infatti ecco una pianta adatta ad ogni giardino simile allo spazzolino per pulire le bottiglie, che non richiede particolari cure ed e molto semplice da coltivare

Proprio così il Callistemon, predilige il clima mite e temperato. In inverno non deve essere esposto al vento. Se coltivato in vaso, sarà importante spostare la pianta in un luogo soleggiato, ma riparato, per evitare che subisca gelate.

Non necessita di particolari innaffiature, se non nel periodo della fioritura e nelle stagioni di maggior caldo. Se coltivato in vaso, invece, ha bisogno di essere innaffiato costantemente. Una pianta che ama il terreno umido e ben drenato, ma che non sopporta i ristagli di acqua.

Abbiamo visto come il Callistemon, sia una pianta molto facile da coltivare, anche per i meno esperti.

Ma che renderà il nostro giardino, colorato, affascinate e particolare.

Approfondimento

