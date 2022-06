Con l’estate alle porte torna ad essere importante la stagione delle cene tra amici tra finger food, pasta, pizza o insalatone.

Chi poi ha la fortuna di avere un giardino non avrà certamente esitato ad accendere il barbecue, dimostrando grande maestria nell’allestimento di una sostanziosa grigliata.

Ma anche chi è costretto a stare in casa per ovvi motivi di spazio non perde comunque occasione di sfoggiare la propria competenza in cucina.

Da questo punto di vista, la parola d’ordine è una sola: stupire.

E per farlo bisogna seguire una regola altrettanto fondamentale, ovvero ottenere il massimo risultato, ma con il minimo dello sforzo.

Ad esempio, anziché preparare i soliti antipasti o in insalate di riso, ecco una pasta estiva sfiziosa ma non fredda, facilissima e veloce.

Servono solo meno di 20 minuti per portare in tavola questa meraviglia, morbida e delicata, che vede protagonista l’abbinamento mascarpone e peperoni.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che quest’ultimo ingrediente appare pesante e corposo, ma in realtà risulta perfettamente bilanciato nell’insieme, se preparato in questo modo.

Non resta altro da fare, quindi, che scoprire gli altri ingredienti della ricetta in oggetto e soprattutto le rispettive dosi per 4 persone:

280 g di taglierini all’uovo;

3 peperoni gialli;

1 spicchio d’aglio in camicia;

2 cucchiai di mascarpone;

foglie di basilico;

olio;

sale e pepe.

Ecco una pasta estiva sfiziosa ma non fredda perfetta da cucinare per una cena veloce tra amici

Cominciamo prima di tutto dai peperoni, che andranno arrostiti in una padella apposita o in forno con uno spicchio d’aglio, girandoli di frequente.

A cottura terminata, lasciamoli raffreddare, meglio se su un vecchio sacchetto di carta del pane, così da essere agevolati nel togliere poi la buccia.

Dopo averli ripuliti anche da semi e picciolo, tagliamoli a striscioline di diverso spessore, la maggior parte delle quali andrà frullata nel mixer.

Prima di farlo partire, aggiungiamo anche 3 cucchiai d’olio, un pizzico di sale, qualche foglia di basilico e l’aglio precedentemente utilizzato.

Ottenuta una crema omogenea, uniamo anche il mascarpone per addolcire e ammorbidire il composto.

Procediamo facendo rosolare le striscioline di peperone avanzate con i taglierini lasciati al dente per poi spegnere il fuoco e amalgamare l’emulsione al mascarpone.

Serviamo guarnendo con qualche foglia di basilico o qualche altra strisciolina di peperone.

Ricordiamo, infine, che chi fosse particolarmente goloso di questo ortaggio potrebbe provare anche la pasta peperoni e taleggio, altrettanto delicata.

