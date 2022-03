Tutti coloro che si approcciano alla preparazione della pasta hanno la medesima paura: fare un piatto di pasta secco e asciutto. Infatti, un piatto di pasta, può dirsi eseguito a regola d’arte se rispetta 2 canoni. Il primo, di più semplice raggiungimento, è quello di non far scuocere la pasta. Il secondo, invece, è quello che la pasta portata in tavola sia cremosa ed avvolgente.

Per farlo spesso si ricorre all’utilizzo di olio, burro e grassi superflui che finiscono per aumentare l’apporto calorico ed appesantire il piatto.

La ricetta che vedremo oggi, invece, non prevede aggiunte finali di condimenti perché per renderla cremosa sfrutteremo la proprietà degli ingredienti. E allora, ecco una pasta cremosa da non credere da condire con cavolfiori e patate.

Ingredienti e preparazione

Quello che servirà per realizzare il nostro primo piatto è:

pasta;

cavolfiore;

alici;

porro;

patate;

peperoncino;

semi di finocchio.

Partiamo dalla pulizia del cavolfiore al quale andranno eliminate le foglie esterne ed il gambo centrale. Fatto questo tagliamo a pezzi il cavolfiore per poi lavarlo accuratamente sotto acqua corrente fredda. Una volta lavato, metteremo a lessare il cavolfiore per pochi minuti all’interno di acqua bollente salata. Mentre il cavolfiore è in cottura, affettiamo a rondelle del porro che metteremo in padella insieme a poco olio, peperoncino e un’alice a fiamma bassa, fin quando non sarà sciolta. A questo punto mettiamo in padella anche delle patate sbucciate e tagliate a piccoli cubetti, circa 1 centimetro. Facciamo tostare le patate e dopo 5 minuti aggiungeremo il cavolfiore in padella.

Mescolando continuamente faremo in modo di cuocere sia il cavolfiore che diventerà cremoso in cottura, sia le patate che rilasceranno amido.

Ecco una pasta cremosa da non credere senza aggiunta di olio, burro e grassi superflui

Ed è proprio nell’amido delle patate il segreto della cremosità di questa pasta che risulterà legata ed avvolgente. Mettiamo a cuocere la pasta nella stessa acqua dove abbiamo cotto il cavolfiore per metà del tempo di cottura indicato. La restante metà della cottura sarà effettuata direttamente nella padella con le verdure dando corso ad una cottura simile a quella del risotto. Dunque termineremo di cuocere la pasta in padella aggiungendo gradualmente dell’acqua di cottura. Questo consentirà non solo di cuocere definitivamente le patate, ma anche di salvarne l’amido che, insieme a quello della pasta, regaleranno un piatto estremamente avvolgente.

Una volta cotta la pasta noteremo da subito la cremosità in padella che avremo ottenuto senza bisogno di grassi aggiunti.

