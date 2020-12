Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questa grande giungla di emendamenti, decreti e leggi provvisorie che ci stanno piovendo addosso da ogni dove, ecco una notizia che potrebbe rallegrare gli italiani col possibile bonus smartphone. Indubbiamente, negli ultimi anni i bonus che si sono succeduti nell’edilizia, nel settore auto, nella vendita degli elettrodomestici hanno ridato un po’ di smalto a settori in difficoltà. Tra questi sicuramente non quello della telefonia, ma il Governo sta pensando in effetti di venire incontro agli italiani in questi giorni di isolamento. Ricordiamo che moltissimi italiani stanno lavorando a casa, in smart working con telefoni e pc e potrebbe trattarsi di una piacevole occasione per investire anche sul nostro lavoro.

I requisiti necessari

Per accedere a questo bonus sarà necessario un voucher che ci permetterà di acquistare un nuovo smartphone in comodato d’uso. Una soluzione moderna e al passo coi tempi che denota comunque una certa attenzione alla possibilità di lavorare da casa. Per ottenere il voucher servirà:

un reddito dichiarato tramite modello ISEE inferiore ai 20.000 euro.

Praticamente attestandosi sulla falsariga dei bonus precedenti. Molto interessante anche la possibilità di ottenerlo in comodato d’uso, così da cambiarlo velocemente in caso di problemi. Sarà possibile accedere al bonus smartphone per un telefono solo a nucleo familiare. Tra le applicazioni che troveremo già installate, l’abbonamento a delle testate giornalistiche che potremmo consultare gratuitamente. Ecco una notizia che potrebbe rallegrare gli italiani col possibile bonus smartphone e applicazioni correlate.

Un aiuto alle famiglie più bisognose

Chiaro l’intento di questo nuovo bonus, di venire incontro alle famiglie meno abbienti e più colpite da questa ennesima e grave crisi economica. Ricordiamo anche le infinite difficoltà di moltissime famiglie italiane, chiamate a mantenere l’istruzione dei figli con la didattica a distanza. Anche i bonus per l’acquisto dei computer rientrano in questa emergenza, visto che non dobbiamo dimenticare che troppe famiglie non possiedono ancora un computer o un tablet. Se l’emergenza pandemia dovesse continuare, un bonus per l’acquisto dello smartphone permetterebbe anche a molti studenti di seguire le lezioni e non perdere la strada della cultura. Ricordiamo anche i nuovi bonus per l’acquisto delle vetture ibride che trattiamo nell’articolo sottostante.

