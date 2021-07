Ecco una gustosissima ricetta francese da preparare in 5 minuti

Probabilmente l’estate non è il periodo ideale per trascorrere delle ore ai fornelli. Quei piatti elaborati dalle lunghe cotture non sono certo un invito a nozze quando il sole picchia forte.

Per questo a volte serve qualcosa di più veloce. Ancora meglio se gustoso e invitante. Pochi ma buoni ingredienti ed una cottura velocissima sono tutto ciò che serve per un perfetto croque madame!

Il croque madame è un tramezzino conosciutissimo in Francia. Immancabile, insieme al croque monsieur, nei menu di ogni bar o caffetteria.

Questa gustosissima ricetta francese da preparare in 5 minuti è uno dei cavalli di battaglia dello street food francese.

Gli ingredienti per un ottimo croque madame

a) 2 fette di pancarrè;

b) una noce di burro;

c) 1 fetta di emmenthal o groviera (o 20 g grattugiati);

d) 1 uovo;

e) 1 fetta di prosciutto cotto;

f) sale e pepe q. b.

Gli ingredienti indicati si riferiscono ad un solo tramezzino. Per due persone basterà raddoppiare le dosi.

Spesso la groviera o l’emmenthal vengono grattugiati. Per comodità è possibile utilizzare una singola fetta.

Ecco tutti i passaggi di questa gustosissima ricetta francese da preparare in 5 minuti

Innanzitutto bisogna far sciogliere una noce di burro in una padella antiaderente a fuoco dolce. Quando il burro è sciolto bisogna ungere leggermente le fette di pancarrè, lasciando un po’ di burro in cottura.

Successivamente bisogna farcire le fette di pancarrè. Sulla parte appena unta bisogna stendere una fetta di prosciutto e il formaggio e poi richiudere con l’altra fetta.

A questo punto il tramezzino va rosolato nella padella con il burro finché non sarà perfettamente dorato su entrambi i lati.

Adesso è il momento di cuocere l’uovo all’occhio di bue. Nella padella ancora unta, bisogna rompere delicatamente un uovo facendo attenzione al tuorlo. Una volta pronto, l’uovo dovrà essere adagiato sul tramezzino ancora caldo. Un pizzico di sale e di pepe e il gioco è fatto!