Ecco una guida strategica più 5 consigli utili per spendere poco e avere un guardaroba di tendenza che farà morire d’invidia le nostre colleghe di lavoro

Vorremmo poter avere e indossare tutto quanto vediamo vestire dalle fashion blogger più famose e sulle passerelle. Ma anche quell’outfit (insieme di abiti e accessori coordinati) che ha la nostra amica, il nostro capo o la nostra collega di lavoro.

Il più delle volte spendiamo molto ma indossiamo sempre gli stessi abiti e questo non ci crea soddisfazione. Il segreto è tutto condensato in una vera e propria tattica degli acquisti.

Non andare di fretta

Dotarsi di un guardaroba ricco e vario non è cosa da un giorno, a meno che non abbiamo intenzione di spendere tutti i nostri averi. Ci vuole tempo e pazienza.

Ogni stagione porta in sé le sue novità, certo, ma non dobbiamo disperare. Intanto non dobbiamo esserne schiavi. Il nostro approccio con il vestiario deve essere leggero e giocoso. In questo modo riusciremo ad attivare la nostra creatività. Ne verranno fuori abbinamenti che non immaginavamo.

Un inventario

Il primo consiglio contenuto nella nostra guida pratica riguarda una chiara disamina di ciò di cui già disponiamo. Questo significa fare ordine nel nostro armadio.

Separare e tenere in vista i capi necessari alla stagione in corso.

Il capo di tendenza

Qui conviene non investire molto. Molti capi o accessori di tendenza sono destinati a durare solo una stagione. Quindi meglio comprarli scovando nelle grandi catene low cost.

In generale questo consiglio ci consente di seguire ogni tendenza, senza spendere molto.

Cercare

È fondamentale fare ricerca in modo mirato prima di acquistare d’impeto. Quindi prima di recarci direttamente nel negozietto griffato, conviene cercare sul web o sbirciare presso altri rivenditori.

Occhio anche ai saldi. Nella stagione preposta, è opportuno sfruttare gli sconti per il prossimo anno anziché spendere molto nella nuova collezione.

Il nostro quinto consiglio fa riferimento al caso in cui conviene spendere un pochino in più.

Per quei capi di grande qualità in grado di durare anche 10 anni. Che non sono di tendenza, quindi, ma che vanno bene sempre e si abbinano a tutto. Una maglia in cashmere, un cappotto di qualità o un sotto giacca.

Abituiamoci anche alla vendita e all’affitto. La prima per quel capo che sicuramente non indosseremo mai più. La seconda possibilità è per riuscire ad indossare quel vestito che davvero ci fa gola, ma che non possiamo proprio permetterci.