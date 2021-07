Internet è dappertutto. Ogni dispositivo di cui disponiamo può navigare. Esiste un’interconnessione incredibile. Persone a migliaia di chilometri di distanza sono più vicine che mai. La messaggistica istantanea è il simbolo dell’immediatezza. Anche le relazioni umane sono cambiate. In tutta questa frenesia, però, è importante darsi un freno.

Ecco una guida semplice ed esauriente su come usare Internet in maniera responsabile

Si naviga praticamente tutto il giorno

La maggior parte delle persone non si disconnette mai. Si naviga praticamente tutto il giorno. Per divertimento, per studio, per lavoro. Lo smart working è diventato il nostro pane quotidiano.

È necessario, quindi, un codice di comportamento abbastanza preciso da osservare. I danni a cui possiamo andare incontro sono molteplici. A cominciare da delusioni, truffe e scambi di persone. Per finire ad essere noi i carnefici e mettere alla berlina delle persone senza rendercene conto. Il discorso riguarda tutti. Anche i più giovani.

La prima regola per un uso consapevole di Internet riguarda i bambini. Purtroppo in giro ci sono molte insidie. Delinquenti senza scrupoli che cercano di perpetrare delle truffe. Persone che si spacciano per chi non sono in realtà. Profili fasulli con soggetti inventati per adescare giovani sprovveduti.

Il genitore scrupoloso deve limitare il più possibile degli accessi incontrollati. È possibile stabilire delle norme. Si naviga solo in presenza di un adulto. Parlare solo con persone di cui ci si può fidare. Si scelgono siti verificati che propongono materiale per i più piccoli.

Ma non solo. I grandi devono avere chiaro il comportamento da tenere. Le regole per i più piccoli valgono anche per i meno giovani. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

Le parole, inoltre, possono fare davvero male. Fenomeni di flaming o di cyberbullismo vanno evitati. Soprattutto sui social network, che possono essere pericolosi in alcuni casi.

Quando ci si relaziona con l’altro online o si naviga semplicemente in Internet bisogna pensare prima di agire.