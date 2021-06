La cheesecake è un dolce freddo, che vede protagonisti biscotti e formaggi spalmabili con l’aggiunta di qualche salsa o ingrediente come cioccolato o frutta.

La nostra rubrica di cucina ci offre numerosi spunti di ricette dolci da proporre a fine pasto come dessert e numerose sono anche le ricette di questa meravigliosa torta d’oltreoceano. Inoltre è questo il metodo sorprendente per avere una cheesecake perfetta e gustosa come mai prima ed evitare che si sbricioli o che si rompa.

La ritroviamo solitamente nella sua variante dolce, ma oggi vogliamo invece proporla in un’insolita versione salata che stupirà sicuramente tutti.

Ecco una golosa cheesecake con un ingrediente inaspettato e delizioso che lascerà gli ospiti senza parole

Un’idea geniale per un pranzo veloce ma con una mise en place eccezionale, questa cheesecake salata vede come ingredienti protagonisti due alimenti molto in voga nella bella stagione: il salmone e l’avocado.

Un primo piatto completo che non prevede l’uso di burro, ma solo di formaggio spalmabile. Ma soprattutto, una goduria per il nostro palato.

Cheesecake rustica al salmone

Ingredienti:

4 fette biscottate;

1o ml di olio d’oliva;

125 g di formaggio spalmabile;

100g di salmone affumicato;

½ avocado;

succo di lime.

Procedimento

In un frullatore frullare le fette biscottate fino ad ottenere una poltiglia, aggiungere l’olio d’oliva e mescolare. In un piatto al cui centro adagiamo un coppapasta a forma circolare, riporre il composto e livellarlo con il dorso di un cucchiaio. Aggiungere alla base il formaggio spalmabile e riporre in frigo. A parte affettare il salmone affumicato e tagliare a dadini l’avocado cospargendolo con il succo di lime e una spolverata di pepe macinato. Guarnire la base di fette biscottate e yogurt con i cubetti di avocado ed adagiarvi sopra le fettine di salmone sfilettate. Per guarnire il piatto possiamo decidere di utilizzare della granella di pistacchio da cospargere sulla superficie.

