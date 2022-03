Quanti saranno quelli che sono riusciti a essere fedeli al buon proposito della dieta dopo le feste senza che si rivelasse una promessa da marinaio?

Un epilogo che riguarda tantissimi e che a volte, davvero, è causato non tanto dalla mancanza di volontà, quanto da credenze errate.

In particolar modo, su tutte, quella per cui mangiar sano equivalga a non mangiare o peggio, a mangiare senza gusto.

A conferma del fatto che si può cucinare diverse pietanze continuando a leccarsi i baffi ricordiamo come cucinare i carciofi senza rinunciare al gusto.

Riproponiamo, infine, una panatura croccante e light che non ci farà affatto rimpiangere le classiche cotolette.

Questo articolo è per tutti coloro che si saranno riconosciuti in questa descrizione.

Ma anche per tutti quelli che faticano a non sgarrare e non sanno resistere a una bella fetta di pane coperta di crema alle nocciole.

Ed allora ecco una crema spalmabile leggera e fit, che ci aiuterà a far passare il peccato di gola senza rimorsi e senza “danni”.

Cucinare bene non significa rinunciare al gusto

Prima di scoprire questa fantastica e velocissima ricetta vorremmo sottolineare ancora come sia possibile mangiar bene e “pulito” senza drammi.

In particolar modo, mai e poi mai si dovrebbe far la fame o far diventare un momento tanto importante come quello dei pasti una tortura.

A tal fine è importantissimo rivolgersi a dei nutrizionisti specializzati, dei professionisti che sappiano dirci quale tipo di alimentazione fa al caso nostro, se abbiamo davvero necessità di perder peso e come dovremmo farlo.

Questo è un ambito in cui il fai da te può far danni non indifferenti.

Ecco una crema spalmabile leggera e fit per non rovinare la dieta e deliziare il palato, pronta in pochi minuti

Per preparare una fantastica crema spalmabile per le nostre merende a basso contenuto di grassi e calorie bastano solo due ingredienti.

Tutto ciò che dobbiamo fare è frullare 1 banana e 2 cucchiai di polvere di cacao (dose che possiamo variare a seconda dei gusti).

Per quelli che non amano il sapore della banana è possibile sostituirla con 3 cucchiai di ricotta.

Inoltre, se dovesse risultare un pochino troppo amara, possiamo aggiungere un cucchiaino di miele ed il gioco è fatto.

Otterremo così una deliziosa cremina che potremo spalmare su pane o cracker, o semplicemente da mangiare al cucchiaio.

Così facendo appagheremo le nostre voglie e la nostra coscienza potrà dormire sonni tranquilli.

