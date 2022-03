Ricorrere a ingredienti saporiti ma nutrienti potrebbe rendere la nostra dieta più interessante e le ricette gustose senza assumere tante calorie.

Il parmigiano è fondamentale per la salute del sistema immunitario perché contiene vitamina B, ferro e zinco. Andrebbe consumato tutti i giorni in quantità moderate per fare in modo che le nostre ossa ne traggano beneficio.

Il basilico ha proprietà antinfiammatorie e diuretiche, le tisane fanno digerire più facilmente e gli impacchi medicano le irritazioni cutanee.

Sono due alimenti base nella dieta mediterranea e il loro connubio può stimolare la nostra fantasia davanti ai fornelli.

Un colore intrigante

Conoscere le proprietà degli alimenti ci aiuta a scovare ricette gustose adatte al nostro regime alimentare, quindi ecco una crema al parmigiano e basilico con cui cucinare un piatto di linguine.

Il colore identico a quello del pesto lo rende piacevole alla vista ma evitando l’utilizzo di olio e aglio possiamo ottenere un sapore più delicato ma senza troppe calorie.

Gli ingredienti per la crema sono questi:

500 ml di latte di soia;

250 gr di ricotta;

50 gr di maizena;

50 gr di parmigiano;

100 gr di basilico.

Utilizziamo una casseruola per far bollire il latte di soia e sciogliamo a fuoco lento un quarto di forma di ricotta. Per avere una ricetta light possiamo utilizzare la ricotta di mucca che ha un contenuto di grassi intorno al 10%. La ricotta di pecora ha un contenuto che può andare sopra il 15%.

Per evitare intolleranze possiamo acquistare una ricotta senza lattosio.

Aggiungiamo 50 gr di maizena e mescoliamo facendo addensare il composto ma senza che diventi troppo corposo.

Ecco una crema al parmigiano e basilico senza burro, panna e besciamella che non è pesto e come utilizzarla con le linguine

Per valorizzare questa particolare crema saporita ma leggera possiamo abbinarci le linguine. Il motivo è dato dalla loro forma piatta che permette di rilasciare più amido e rendere la crema al parmigiano e basilico densa al punto giusto.

Tagliamo 50 gr di parmigiano, laviamo e asciughiamo le foglie di 100 gr di basilico e trasferiamo tutto nel mixer. Aggiungiamo un cubetto di ghiaccio che manterrà vivace il verde delle foglie.

Versiamo la crema nel composto che abbiamo fatto riposare sui fornelli spenti e mescoliamo lentamente per unirli.

Facciamo bollire l’acqua e cuociamo le linguine nel mentre che la nostra crema al parmigiano e basilico riposa.

Possiamo preparare il fondo con la crema direttamente su un piatto e dopo aver sistemato le linguine versarla sopra invece che farlo nella casseruola.

In questo modo i dosaggi saranno più precisi e potremmo sbizzarrirci nell’impiattamento come gli chef.