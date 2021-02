Ci sono diversi casi per cui sentiamo il bisogno di arredare lo spazio in cui viviamo. Potrebbe trattarsi di un trasferimento appena avvenuto. In questo caso ovviamente arredare la casa è d’obbligo al fine di poterci vivere e di poterla rendere il più personale possibile. Altrimenti si potrebbe semplicemente trattare di un momento in cui, per un motivo o per un altro, siamo stanchi della disposizione avuta fino a quel momento. Qualsiasi sia la ragione, dobbiamo però fare attenzione ad alcuni passaggi. Infatti ecco una cosa da evitare assolutamente quando decidiamo di arredare casa.

Uno stile unico

La disposizione degli oggetti all’interno della nostra abitazione deve essere una scelta del tutto autonoma. Questo perché, così come i vestiti e gli accessori, l’arredamento rappresenta il nostro stile e la nostra personalità. Dunque non esistono scelte corrette o sbagliate. Esistono tuttavia delle scelte intelligenti che si contrappongono ad altre, per così dire, meno intuitive. Ecco perché in questo articolo vogliamo dare un consiglio che, semplicemente, eviterà di farci pentire con il tempo. Dunque ecco una cosa da evitare assolutamente quando decidiamo di arredare casa.

Il troppo stroppia

Questo suggerimento si riferisce soprattutto agli ambienti comuni, come ad esempio il salone e la cucina. Quando ci troviamo ad arredare questi spazi non dobbiamo farci prendere la mano. Ovvero, in poche parole, non dobbiamo sfruttare immediatamente tutto lo spazio a disposizione. In molti infatti commettono l’errore di riempire tutta la sala con mobilio, per appunto dare personalità all’ambiente. Questa potrebbe però non essere la strada corretta da seguire. Come si dice infatti, il troppo rischia di stroppiare.

Anche se disponiamo di uno spazio ampio, non riempiamo l’ambiente di mobilio. Potrebbe sembrare un paradosso, ma lasciamo che il vuoto sia presente. In questo modo conserveremo l’impressione di una casa grande e spaziosa. Se quel determinato mobile o armadio lo consideriamo strettamente necessario, troviamo un’altra locazione più appropriata. Come ad esempio il corridoio, o altri luoghi della casa magari meno capienti, ma allo stesso tempo meno frequentati perché di passaggio.