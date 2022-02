In Italia ci sono moltissime regioni che d’inverno e in primavera sono invase da villeggianti che si vogliono godere un clima più mite.

Al Nord, pensiamo alla Liguria che presenta un altissimo tasso di seconde case che servono proprio a questo scopo. Pensionati e famiglie che con lo smart working si possono spostare hanno da tempo preso in affitto o comprato delle case per godersi delle temperature migliori.

Tuttavia, se vogliamo allargare il nostro sguardo, dovremmo cominciare a prendere in considerazione l’idea di andare anche all’estero. Proprio per questo, ecco una città sul mare ed economica, per elevare il nostro tenore di vita senza spendere troppi soldi.

Una città che è uno dei simboli della seconda guerra mondiale

Le Havre è una grande città in Normandia che si trova all’estuario della Senna. In Italia i colti la conoscono per delle ragioni legate alla storia dell’arte.

Infatti, è proprio qui che il grande pittore impressionista Monet ha dipinto il celebre quadro “Impressioni, sole nascente”, che ha dato vita alla corrente stessa. Tuttavia, Le Havre non è soltanto il luogo ideale per ritrovare la luce e i colori dei quadri impressionisti ma anche una meta che molti francesi scelgono per svernare. Le ragioni sono tante e sono diverse, vediamole insieme.

Ecco una città sul mare, economica e moderna in cui vivere per risparmiare e mangiare anche bene

In primo luogo è una città relativamente economica. Infatti, durante le fasi finali della seconda guerra mondiale il suo centro è stato completamente distrutto dai bombardamenti degli alleati. Dimentichiamoci dunque ville o palazzi nobili e lussuosi: nel dopoguerra si doveva ricostruire in fretta.

L’architetto Perret aveva poco tempo e soldi e dunque decise di puntare tutto sul vetro e cemento armato. Il nuovo centro città è dunque tutto in questi materiali e il prezzo al metro quadrato non è alto.

La nuova visione urbana è ortogonale, ovvero le strade si incontrano tutte ad angolo retto. L’unicità di questo posto ha valso la candidatura all’UNESCO, riconoscimento che è giunto nel 2005.

Oltre a ciò, Le Havre è una città di mare e, di conseguenza, il suo mercato del pesce è ricco, abbondante e poco costoso. Quindi, case che costano poco e ottimo pesce a prezzi modici sono le ragioni per cui dovremmo considerare maggiormente l’idea di andare a Le Havre.

