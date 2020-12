Oggi gli Esperti della Redazione vogliono suggerire una ricetta originale, per portare un tocco di innovazione sulle tavole imbandite durante i giorni di festa: ecco una ciambella salata sfiziosa e originale dal gusto esplosivo. Stiamo parlando della ciambella salata ai funghi. Un piatto gustoso e saporito, facile da preparare, che farà un eccellente figura servito come antipasto. Diventa un secondo perfetto se accompagnata da salumi o formaggi.

Vediamo dunque di cosa abbiamo bisogno per preparare una ciambella salata sfiziosa e originale dal gusto esplosivo.

Gli ingredienti sono:

200 gr di farina;

gr di funghi;

200 gr di ricotta;

100 gr di formaggio brie;

3 uova;

1 bustina di lievito istantaneo per torte salata;

2 -3 spicchi di agio ed una cipolla piccola.

Olio extravergine di oliva e sale quanto basta.

Dunque per la scelta dei funghi si consiglia di adoperare i porcini, se disponibili freschi, in alternativa quelli surgelati non inficeranno la buona riuscita del piatto. In questo caso suggeriamo di fare attenzione, prima di unirli agli altri ingredienti, a che evapori l’acqua che di solito fuoriesce quando si scongelano. Per quel che riguarda la scelta della ricotta, se di mucca o di pecora, si possono seguire le preferenze di gusto personali.

Il procedimento

Passiamo quindi alla preparazione. Mettere in una casseruola l’aglio e la cipolla tritata con un fondo di olio. Quando saranno rosolati aggiungere i funghi. Lasciarli cuocere per circa 20 minuti, il tempo necessario perché riassorbano l’acqua di vegetazione. Nel frattempo in una ciotola lavorare la ricotta insieme alle uova. Quando i due ingredienti saranno ben amalgamati aggiungere la farina un po’ per volta, il formaggio brie tagliato a pezzetti ed il lievito. In ultimo unire i funghi quando saranno tiepidi. Regolare di sale. Girare bene.

Versare quindi in uno stampo a ciambella bene imburrato e cuocere in forno a 180° per mezz’ora.

Il piatto è servito: ecco una ciambella salata sfiziosa e originale dal gusto esplosivo.

Buon appetito.