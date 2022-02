Succede a tutti, alcune sere della settimana, di tornare a casa dal lavoro stanchi e senza grande voglia di cucinare. In queste occasioni, possono allora tornarci utili quelle ricette svuota frigo semplici e affidabili, pronte in appena 40 minuti.

In questo articolo vedremo quindi come cucinare dei calzoni buonissimi e golosi, ma allo stesso tempo semplici e veloci nella preparazione.

Gli ingredienti per il nostro calzone con scamorza, pancetta e funghi

1 confezione da 385 g di pasta pronta per pizza (rettangolare);

100 g di scamorza;

80 g di pancetta a cubetti;

200 g di funghi champignon surgelati;

60 g di mozzarella;

200 g di passata di pomodoro;

1 spicchio di aglio;

basilico fresco;

origano secco;

peperoncino in polvere;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale.

Ecco una cena veloce e gustosa grazie a questa ricetta per un fantastico calzone svuota frigo

Per prima cosa prendiamo una padella ben capiente e, dopo averci versato un goccio d’olio, aggiungiamo l’aglio e i funghi ancora congelati. Cuociamo il tutto a fiamma vivace per almeno 10 minuti e poi aggiungiamo un pizzico di sale e un po’ di peperoncino. Appena i funghi saranno cotti per bene e leggermente asciutti, potremo spegnere il fuoco ed eliminare l’aglio.

Nel frattempo, prendiamo un’altra padella antiaderente e facciamo rosolare la pancetta fino a che non si sarà dorata uniformemente. Tagliamo la scamorza e la mozzarella a dadini e poi riponiamo il tutto in una ciotola a parte.

Fatto questo, prendiamo la pasta pronta e ricaviamo tanti dischi quanti sono i commensali. Le dimensioni non dovranno certo essere eccessive, ma ogni calzone dovrà avere un diametro di almeno 20 cm. Una volta stesi i dischi di pasta, spalmiamo la passata di pomodoro sulla metà di ognuno, sempre lasciando liberi i bordi. Versiamoci dentro i funghi, la scamorza, la mozzarella e la pancetta in quantità eguali e poi spolveriamo con un po’ di origano e basilico spezzettato.

Per finire, chiudiamo i nostri calzoni

Per finire non rimarrà altro che richiudere ogni disco a metà e pizzicare i bordi con le dita per sigillare l’impasto e contenere il ripieno. Appoggiamo ora i calzoni su una teglia ricoperta da carta da forno e teniamoli a una distanza di almeno un paio di centimetri l’uno dall’altro. Mettiamo il tutto in forno già caldo a 220 °C e cuociamo per circa 20 minuti.

Appena la superficie inizierà a scurirsi leggermente, sapremo che i calzoni saranno pronti e potremo allora sfornarli e servirli subito ben caldi. Quindi, ecco una cena veloce e gustosa, avremo un piatto semplice e sostanzioso che saprà stupirci con la sua straordinaria bontà.

