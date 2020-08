Ecco una bugia sul pesce che hai sempre creduto vera. ”Devi mangiare tanto pesce perché contiene tanto fosforo, che fa bene alla memoria”: questa è una delle frasi che ti hanno ripetuto più volte per convincerti a mangiarlo, specialmente quando eri un bambino. Sicuramente il pesce è un degnissimo alimento, ma non è sui suoi valori nutrizionali che ci si concentrerà nel corso di quest’articolo bensì solamente su questa diceria priva di qualsivoglia fondamento scientifico. Torniamo quindi a parlare di falsi miti in ambito alimentare.

Il pesce non è l’alimento che contiene più fosforo

Ogni 100 g di pesce contiene da 130 a 260 milligrammi di fosforo, fatta eccezione per l’orata e la spigola d’allevamento, che ne contengono molto di più. Tolti questi, esistono numerosi alimenti che permettono di assumerne molto di più. Degli esempi? I legumi contengono una riserva di 3-6 mg di fosforo per grammo di alimento, ma anche i formaggi e i cereali, come il germe del grano e la soia e il farro da cui si ricavano le rispettive farine.

Il fosforo non aiuta la memoria

A mettere in luce la falsità di questo luogo comune in maniera ufficiale e autorevole, ci ha pensato il nutrizionista Marcello Ticca, autore di un libro sui falsi miti alimentari.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il fosforo è il secondo minerale più presente nell’organismo e ve ne sono effettivamente grandi concentrazioni nel tessuto nervoso e quindi nel cervello, sotto forma di fosfolipidi. Assumerlo non è una cattiva idea, ma il corpo ne contiene già una grossa riserva, utilizzabile in caso di bisogno. Inoltre, come si è visto, è presente in così tanti alimenti che non c’è certamente bisogno di un ampio consumo di pesce per assumerne. Ci sono tante motivazioni per cui bisognerebbe mangiare pesce nelle dosi consigliate, ma questa non è affatto di una di quelle.

Non esiste infatti alcuna correlazione tra l’assunzione di fosforo e l’incremento delle capacità mnemoniche o, in generale, il miglioramento di qualunque capacità mentale. Ecco una bugia sul pesce che hai sempre creduto vera e a cui da oggi non presterai più attenzione!