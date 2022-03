Ecco un trucco semplice per tutti i giorni usando solo un cosmetico per il viso che tutti abbiamo sempre a disposizione

Non è un segreto che nelle borsette abbiamo sempre di tutto. E certamente quello che non manca sono dei piccoli oggetti per tenere in ordine il nostro look. Ma a chi non è capitato di ritrovarsi fuori casa, magari senza trucco, e all’improvviso ricevere un invito dell’ultimo minuto, di piacere o di lavoro. E avere la necessità di darsi una sistematina al viso.

Sarà meglio quindi non ritrovarsi in queste situazioni e avere sempre con sé almeno l’indispensabile. Ma senza esagerare con la quantità di cose che dobbiamo portarci dietro. Esiste davvero un modo semplice ed efficace per sistemare il nostro trucco in pochi minuti.

Ormai è risaputo che i vari cosmetici posso diventare multiuso. Ovvero, possono variare dal loro utilizzo prestabilito e diventare qualcosa di diverso. Ad esempio, un correttore si può usare anche come illuminante. Oppure un fard può diventare anche ombretto o viceversa.

Ma ecco un trucco semplice per tutti i giorni utilizzando soltanto il blush liquido o il rossetto. Due cosmetici che di solito non mancano mai nelle nostre borse. E sono così utili e versatili che possiamo utilizzarli per realizzare un intero make up di emergenza.

Vediamo cosa possiamo fare con il blush liquido

Iniziamo dagli occhi. Il blush può infatti diventare senza problemi un ombretto perfetto. Possiamo scegliere tra le varie tonalità. Più chiare e naturali per un trucco da giorno, come il rosa o il pesca. Oppure più intense e scure per la sera, come il marrone o il beige. In ogni caso quello che avremo a disposizione andrà bene e basterà applicarlo nella parte superiore della palpebra esattamente come faremmo con un ombretto.

Passiamo ad applicare il nostro blush sugli zigomi e sfumiamolo o con un pennello o con le dita. Esattamente come faremmo mentre realizziamo il nostro solito trucco.

A questo punto, non ci resta che utilizzare il blush liquido anche come rossetto. Con la punta delle dita andremo a picchiettarne una piccola quantità sulle labbra. Cercando di non sbavare e creando un effetto omogeneo.

Ecco un trucco semplice per tutti i giorni usando solo un cosmetico per il viso che tutti abbiamo sempre a disposizione

Se invece non abbiamo a disposizione il blush, ma solo il nostro rossetto preferito, potremo convertirlo mettendone un pochino sulle guance e sfumandolo con le dita. In questo modo avremo risolto la mancanza del blush. È importante stendere bene il colore e renderlo omogeneo in modo da non creare l’effetto guance rosse.

A questo punto basterà applicarne anche una piccolissima dose sulle palpebre per colorarle appena. Ed infine, usare il rossetto esattamente per la sua funzione di base, avvero sulle labbra. Ed eccoci pronti, con il nostro velocissimo make up dell’ultimo minuto.