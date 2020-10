Trovare i cereali sparsi sulle mensole è una cosa che tutti noi odiamo. Intanto per la pulizia che ci toccherà fare per eliminare tutto quel macello. E, inoltre, ci viene anche in mente il fatto che del cibo è andato sprecato. Infatti, tutti quei cereali ormai caduti sulla mensola, probabilmente andranno buttati. Questo perché non sappiamo esattamente quando siano caduti dalla scatola. E non siamo sicurissimi di mangiarli. Il malumore in questo caso ci coglie inevitabilmente. E noi siamo costretti a mettere nuovamente mano al nostro portafogli e a comprare un’altra scatola di cereali. Ma noi di ProiezionidiBorsa potremmo avere la soluzione. Ecco un trucco geniale per far durare più a lungo i cereali. Guardiamolo insieme!

C’è un modo per farli durare di più?

Il modo c’è, e ora lo scopriremo insieme. Con questo piccolo trucco geniale non troverai più i cereali sparsi nella tua dispensa. E, inoltre, questo alimento sfizioso conserverà la sua croccantezza originale. Sì, perché questo è un altro grande problema dei cereali. Dopo un po’ di tempo che li abbiamo aperti, i cereali iniziano a diventare morbidi. Forse anche troppo. E quindi non ci soddisfano più come prima. E tendiamo a comprarli nuovamente. Per far finire questo circolo, ecco un trucco geniale per far durare più a lungo i cereali.

Ecco un trucco geniale per far durare più a lungo i cereali

Il trucco che ti stiamo per svelare è davvero semplicissimo da realizzare. Infatti, ti basterà seguire questi consigli dopo aver aperto per la prima volta la tua scatola di cereali. Quando vai per richiuderla, non utilizzare la solita linguetta di carta posta sulla scatola. Sappiamo quanto sia fragile. E sappiamo che, dopo qualche minuto, si staccherà lasciando la nostra scatola di cereali aperta.

Piuttosto, piega verso l’interno le estremità superiori della scatola. Ora, dopo aver messo un po’ di pressione, unisci queste due estremità. Ti basterà premere verso l’interno dai lati della confezione e guarda cosa succede. Il pacco di cereali resta perfettamente chiuso, senza alcun filo d’aria. E quindi la tua colazione sarà salva!

