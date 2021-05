Le onde d’urto rappresentano un tipo di trattamento molto utilizzato in terapia fisica, medicina dello sport ed ortopedia. Si tratta di un tipo di terapia, assolutamente non invasiva, veloce ed efficace e che garantisce un sollievo immediato dal dolore.

Per anni la loro efficacia è stata erroneamente messa in dubbio.

Ma negli ultimi anni, la terapia con onde d’urto è realmente spopolata.

Non esiste struttura di rilievo che non utilizzi questo tipo di terapia la cui caratteristica principale è quella di dare immediato sollievo!

Volendo, infatti, elencare gli effetti della terapia con onde d’urto possiamo sottolineare, in primis, quello analgesico. Esse, infatti, garantiscono un sollievo immediato dal dolore.

Questo perché la terapia determina una diminuzione delle tensioni muscolari e dunque degli spasmi.

I successi terapeutici registrati, che hanno raggiunto spesso l’80% dei trattamenti eseguiti, hanno reso questa terapia uno strumento cui far ricorso per la risoluzione di tanti problemi.

Le onde d’urto quindi garantiscono una accelerazione della guarigione e in molteplici patologie il ripristino della mobilità.

Vediamo allora come funzionano, per chi sono indicate e quando a lungo andrebbero fatte per trarne benefici

Questa terapia, ormai in voga, si basa sull’utilizzo di onde acustiche ad alta intensità che vengono irradiate in profondità a livello di un tessuto o di un organo.

La terapia con onde d’urto, viene solitamente indicata, perché ritenuta miracolosa per questi tipi di problemi:

a) spalla dolorosa;

b) gomito del tennista;

c) dolore nelle inserzioni del ginocchio;

d) fascite plantare;

e) sindrome del tunnel carpale.

Ecco un trattamento che può rivelarsi miracoloso per eliminare i dolori in tempi record e che pochi conoscono

La primavera così come l’estate sono le stagioni delle uscite. Le belle giornate, la voglia di rimettersi in forma ci spingono a fare sport, a muoverci di più.

Ed ecco che gli infortuni possono essere dietro l’angolo, così come i dolori che ci affliggono da sempre, possono tornare a galla.

Ma oggi giorno esistono terapie miracolose per sconfiggere in nostri dolori. Le onde d’urto sono tra queste!

Se le problematiche che ci affliggono sono tra quelle indicate sopra, non bisogna esitare a contattare centri specializzati ed evitare il fai da te.

I tempi brevi per raggiungere i risultati

Altra caratteristica di non poco rilievo, di questo tipo di terapia, è data dalla notevole riduzione dei tempi di recupero. Cosa da non trascurare in una società frenetica come quella moderna, in cui ritagliarsi del tempo da dedicare a noi stessi è un’ardua impresa.

Mentre infatti con le terapie tradizionali i tempi di recupero sono abbastanza lunghi, con le onde d’urto questi si riducono notevolmente. I risultati sono tangibili dopo pochissime sedute. Circostanza questa non di poco conto considerati i ritmi sempre più serrati della nostra quotidianità.

Abbiamo quindi visto un trattamento che pochi conoscono e che può rivelarsi miracoloso per eliminare i dolori in tempi record.

