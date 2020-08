Pharmanutra: ecco un titolo del settore farmaceutico che dai livelli attuali rischia di perdere il 50% o di guadagnare oltre il 100%. Immaginiamo il disorientamento del lettore di fronte a questa affermazione. Tuttavia sono queste le conclusioni cui si giunge analizzando il titolo sul time frame settimanale e su quello mensile.

Anche dal punto di vista dei fondamentali la situazione è abbastanza incerta. Se Pharmanutra, infatti, risulta essere sottovalutata del 15% se confrontata con il suo fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, non lo è quando si utilizzano metodi basati sui multipli di mercato.

Ecco un titolo del settore farmaceutico che dai livelli attuali rischia di perdere il 50% o di guadagnare oltre il 100%: i livelli chiave da monitorare

Il titolo Pharmanutra (MIL:PHN) ha chiuso la seduta del 21 agosto a quota 22,8€ in ribasso del 22,8% rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame settimanale potrebbero essersi le condizioni per un doppio massimo in area 24,77€. Qualora questa figura grafica dovesse essere confermata (rottura di area 22,3€ in chiusura di settimana) le quotazioni si dirigerebbero verso area 17,1€, guarda caso il I° obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso. A seguire l’obiettivo successivo si trova in area 10€ per un potenziale ribasso del 50% dai livelli attuali.

D’altra parte area 24,77€ rappresenta anche il livello oltre il quale scatterebbe la proiezione rialzista con massima estensione in aera 48€. In questo scenario, quindi, il massimo potenziale rialzista è del 100%. Gli obiettivi intermedi si trovano in area 30€ e 39€.

Da notare che lo scenario rialzista è supportato da un segnale di BottomHunter.

Sul mensile la tendenza in corso è rialzista e punta a obiettivi con potenziale rialzista anche superiore al 100%. Una negazione del rialzo il corso si avrebbe con chiusure mensili inferiori a 21,72€. Monitorare questo livello alla chiusura di agosto.

