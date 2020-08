Ecco un titolo azionario sottovalutato che potrebbe presto iniziare a correre e questo potrebbe essere l’inizio di un forte movimento direzionale di medio lungo periodo. Ci riferiamo al titolo El.En (MIL:ELN) che opera nel settore della ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione e vendita di sistemi laser in Italia, Europa e all’estero. Il titolo che oggi quota a 22,90 +0,88% da inizio anno ha segnato il minimo a 12,74 ed il massimo a 33,03. Dal 3 giugno ad oggi le quotazioni si sono mosse in una stretta fase laterale e il range dei volumi e dei prezzi” tende ad asciugarsi” di giorno in giorno. La probabilità quindi è che si è molto vicini ad un’esplosione di momentum che potrebbe far iniziare una corsa rialzista.

Quali sono i parametri di bilancio e le raccomandazioni degli analisti?

Le raccomandazioni degli analisti trovano consenso attorno al prezzo di fair value di 23,75. Il modello di valutazione del discounted cash flow invece, proietta un prezzo obiettivo medio a 33,11 con una sottovalutazione attuale del 44,58%. In base ai dati di bilancio pubblicati e alle varie comunicazioni societarie si evince che gli utili dovrebbero crescere del 12,39% all’anno e nell’ultimo anno sono cresciuti del 30,5%.

Non registriamo particolari sbilanci nelle voci analizzate e ne ravvisiamo altre preoccupazioni/anomalie.

Ecco un titolo azionario sottovalutato che potrebbe presto iniziare a correre

I grafici parlano chiaro e “dicono e scontano tutto”. negli ultimi gironi sembra che si stai formando un pattern di fine fase laterale ed inizio fase direzionale. Questo potrebbe essere il momento ideale per comprare il titolo.

Cosa fare?

La nostra strategia è la seguente: comprare ai prezzi attuali con stop loss a 22,59 ed obiettivo primo a 25,05. Gli acquisti fatti ai prezzi attuali a parer nostro sono opportunità per impostare operazioni di lungo periodo con obiettivo a 12718 mesi in area 33,11. Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza e punti di inversione.