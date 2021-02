Isagro, ecco un titolo azionario già pronto per la svolta green auspicata e auspicabile per i prossimi anni. Come già scritto in un precedente report, negli ultimi due anni Isagro ha cambiato pelle vendendo alcuni dei sui assetts per concentrarsi più su prodotti ecocompatibili. Conseguentemente, la svolta biologica potrebbe creare molta ricchezza per gli azionisti di questo titolo azionario.

Di questo avviso è anche l’unico analista che copre il titolo. La sua raccomandazione è Buy con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Isagro (MIL:ISG) ha chiuso la seduta del 29 gennaio a quota 1,09 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si nota immediatamente dal grafico la situazione grafica del titolo è molto instabile.da mesi infatti, le quotazioni sono ingabbiate all’interno del trading range 1,04-1,17 euro con estensioni fino in area 1,395 euro e 0,92 euro.

Solo la definitiva rottura del range indicato potrebbe dare una forte direzionalità al titolo. Tuttavia va anche notato che il segnale di vendita dello Swing Indicator sembrerebbe favorire lo scenario ribassista. Prestare, quindi, molta attenzione. Anche perché gli obiettivi, siano essi al ribasso o al ribasso, presentano interessanti margini di guadagno.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la proiezione in corso è rialzista e punta verso gli obiettivi indicati in figura. C’è, quindi, margine per un apprezzamento di oltre il 69% dai livelli attuali.

Solo una chiusura mensile inferiore a 0,969 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista e farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso dovremmo andare a calcolare i nuovi obiettivi ribassisti che si potrebbero collocare in area 0,6 euro.