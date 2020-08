Azimut Holding: ecco un titolo azionario del Ftse Mib40 che potrebbe avere una performance a tripla cifra nei prossimi mesi. La situazione grafica del titolo, infatti, soprattutto nel lungo periodo, è molto interessante e offre potenziali enormi guadagni. L’importante in questi casi è seguire l’evoluzione della proiezione passo passo ed evitare le perdite quando i primi livelli chiave incominciano a scricchiolare.

Dal punto di vista degli analisti Azimut Holding è un titolo azionario con consenso medio pari a Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione inferiore al 10%. Anche confrontando le quotazioni attuali con il suo fair value otteniamo per Azimut Holding una sottovalutazione inferiore al 10%.

Per quel che riguarda l’andamento del business aziendale, la semestrale pubblicata qualche settimana fa ha mostrato dati interessanti. Se da un lato, infatti, i conti al 30 giugno hanno mostrato una contrazione degli utili, causa covid-19, il secondo trimestre ha mostrato un aumento degli utili di circa il 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ci sono, quindi, i presupposti per un 2020 molto buono, a meno che non ci sia una nuova emergenza sanitaria.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ecco un titolo azionario del Ftse Mib40 che potrebbe avere una performance a tripla cifra nei prossimi mesi: i livelli chiave secondo l’analisi grafica

Azimut (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 12 agosto a quota 17,03€ in ribasso dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Nel breve periodo la tendenza in corso è rialzista e punta al I° obiettivo di prezzo in area 18,7296€. A seguire gli obiettivi si trovano in area 21,6226€ (II° obiettivo di prezzo) e in area 24,52€, III° obiettivo di prezzo e massima estensione rialzista del rialzo in corso. Solo chiusure giornaliere inferiori a 16,9239€ farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Anche sul settimanale la tendenza in corso è rialzista e gli obiettivi sono simili a quanto calcolato sul time frame giornaliero, vedasi figura.

L’affare, però, potrebbe essere nel lungo periodo

È sul mensile, però, che si stanno creando le condizioni per una vera e propria esplosione rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, il mese di agosto si appresta a chiudere il mese sopra l’importantissima resistenza in area 16,1825€. Un tale evento aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista con in seguenti obiettivi: 25,7€, 41,6€, 56,6€. Viste le attuali quotazioni, due obiettivi indicati su tre porterebbero a un apprezzamento delle quotazioni superiore al 100..

Qualora il mese di agosto dovesse fallire nella rottura della resistenza in area 16,1825€, i rialzisti dovrebbero aumentare ancora di più il livello di prudenza.

Approfondimento

I motivi per puntare su un titolo che promette un rialzo di circa il 150% nelle prossime settimane