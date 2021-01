Notorious Pictures, ecco un titolo azionario da comprare subito ma con un occhio alla tenuta delle resistenze. Il titolo, infatti, è ben impostato al rialzo, è molto sottovalutato, ma da settimane è alle prese con una resistenza che non vuole cedere e che, quindi, potrebbe provocare (nella migliore delle ipotesi) solo un ritracciamento.

Per l’analista che copre Notorious Pictures il giudizio è comprare subito con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30% circa. Se, invece, si confrontano le attuali quotazioni del titolo con il suo fair value la sottovalutazione sale al 55%. Fatto salvo per il PE, anche le altre metriche (PB e PEG) confermano la sottovalutazione del titolo quando lo si valuta sulla base di multipli di mercato.

Altri punti di forza del titolo sono le prospettive di crescita degli utili che dovrebbero segnare un aumento del 50% all’anno per i prossimi tre anni e la sua solidità finanziaria.

Ecco un titolo azionario da comprare subito ma con un occhio alla tenuta delle resistenze: i livelli da monitorare per l’analisi tecnica

Il titolo Notorious Pictures (MIL:NPI) ha chiuso a quota 1,715 euro la seduta del 6 gennaio perdendo lo 0,58 euro.

I livelli da monitorare sul titolo sono praticamente identici sia sul settimanale che sul mensile. Concentriamoci, quindi, sul settimanale visto che permette un monitoraggio più frequente.

Come si vede dal grafico da ormai molto settimane le quotazioni stanno cercando di rompere le resistenze in area 1,85 euro (I obiettivo di prezzo). La situazione per i prossimi mesi, quindi, è molto ben definita. Una chiusura settimanale superiore a 1,85 euro aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura. In particolare, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 3,31 euro farebbe scattare una performance del 100% circa rispetto ai livelli attuali. Viceversa, la mancata tenuta in chiusura di settimana del supporto in area 1,57 euro farebbe scattare un’inversione ribassista.

Da notare che al momento, qualunque sia il time frame considerato, gli indicatori (BottomHunter e Swing Indicator) sono tutti impostati al rialzo.

Time frame settimanale

Time frame mensile

