Ecco un titolo azionario con il quale guadagnare il 100% nelle prossime settimane con elevatissime probabilità. Sesa, infatti, ha un’impostazione grafica da fare invidia.

Sono anni che il titolo sale ininterrottamente facendo meglio sia del settore di riferimento del mercato italiano. I risultati ottenuti dal titolo e il confronto sono mostrati nella tabella seguente dalla quale si evince quando detto in precedenza. In media, negli ultimi cinque anni il rendimento annuo è stato del 90% circa.

Da notare che il dividendo sebbene non eccezionale, siamo storicamente tra il 2% e il 3% di rendimento, fornisca un ritorno ulteriore molto interessante.

Sesa Settore rferimento Mercato Italiano 7 giorni 1.6% 2.5% -2.7% 30 giorni 19.0% 14.1% -3.3% 90 giorni 59.8% 30.2% 14.0% 1 anno 115.5%/112.1% 47.9%/45.5% -4.9%-/7.3% 3 anni 203.2%/185.7% -3.3%/-10.1% -4.7%/-13.5% 5 anni 463.6%/399.3% 79.1%/60.7% 0.5%/-31.4%

Il punto di vista degli analisti su questo titolo è abbastanza strano. Il consenso medio, infatti, è Buy , comprare subito, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione del 4% circa. Anche nello scenario più ottimistico il titolo risulta essere sopravvalutato del 7,5%.

La musica non cambia se si valuta Sesa sulla base dei fondamentali. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato.

Un aspetto importante che potrebbe in futuro favorire l’esplosione rialzista

C’è, però, un aspetto che vogliamo sottolineare e che potrebbe nei prossimi mesi favorire l’esplosione rialzista di Sesa. La società capitalizza poco più di 1 miliardo di euro. Il controvalore giornaliero medio scambiato negli ultimi mesi è stato di 20.000 azioni che al prezzo attuale corrispondono a 1.400.000€. Ogni giorno, quindi, mediamente negli ultimi tre mesi è stato scambiato lo 0,14% del capitale sociale. Una quantità molto piccola se si considera che circa il 20% del capitale sociale è nelle mani degli investitori “generici”. Il restante 80%, invece, è nella mani di società private (53%) e di istituzioni pubbliche (27%).

Ecco un titolo azionario con il quale guadagnare il 100% nelle prossime settimane con elevatissime probabilità secondo l’analisi grafica e previsionale

Sesa (MIL:SES) ha chiuso la seduta del 19 agosto a quota 70,2€ in rialzo dello 8,3% rispetto alla seduta precedente.

A parte la difficoltà temporanea nel breve periodo nel superare l’ostacolo in area 72€, nel medio lungo periodo la tendenza in corso è rialzista e punta decisamente in area 100€, prima, e 135€, poi. Ci sono, quindi tutte le condizioni per una performance del 100% dai livelli attuali.

È possibile ottimizzare il livello di ingresso?

Per chi ama “investire del tempo” in Borsa, si potrebbe tentare un’ottimizzazione del livello di ingresso comprando o in area 68,7€ oppure in area 66,63€. Chiusure giornaliere sotto questo livello farebbero scattare un’inversione di tendenza di breve.

Lo scenario rialzista di lungo, invece, verrebbe meno nel caso di chiusure mensili inferiore a 64,16€.

