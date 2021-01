Zucchi, ecco un titolo azionario che sta offrendo un’ottima opportunità di acquisto per il lungo periodo.

Negli ultimi anni il titolo ha sempre sottoperformato l’indice di riferimento, ma negli ultimi sei mesi si è allineato ai suoi competitors, anzi ha fatto anche leggermente meglio.

Dal punto di vista dei fondamentali non arrivano indicazioni molto confortanti, gli ultimi anni, infatti, i risultati non sono stati positivi per cui non si hano indicazioni confortanti.

In casi come Zucchi, quindi, diventa di estrema importanza seguire le indicazioni dell’analisi grafica con particolare attenzione ai livelli “spartiacque” oltre i quali le quotazioni possono andare incontro a brusche accelerazioni.

Ecco un titolo azionario che sta offrendo un’ottima opportunità di acquisto secondo l’analisi grafica

Zucchi (MIL:ZUC) ha chiuso la seduta del 8 gennaio a quota 1,6946 euro in ribasso dell’1,48% rispetto alla seduta precedente.

La situazione sul titolo è molto semplice. Dopo una galoppata che ha portato le quotazioni da area 1,2 euro a 1,8 euro (III obiettivo di prezzo) stiamo assistendo a una naturale fase di ritracciamento che si è andata ad appoggiare su un importante supporto in area 1,634 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello farebbe accelerare al ribasso verso area 1,42 euro. Viceversa la tenuta del supporto asseconderebbe la tendenza in corso sul time frame mensile.

Come si vede dal grafico, infatti, nel lungo periodo la tendenza in corso è rialzista e punta a obiettivi che potrebbero portare a un raddoppio delle attuali quotazioni. Affinché questo scenario non venga sconfessato si devono evitare chiusure mensili inferiori a 1,46 euro.

Riassumendo: nel medio termine potremmo assistere anche a discese fino in area 1,42 euro. In questo caso si creerebbe un’occasione di acquisto clamorosa che verrebbe sconfessata solo da una chiusura mensile inferiore a 1,46 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

