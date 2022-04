Ecco un titolo azionario che non sta risentendo della debolezza del mercato. I probabili scenari per il titolo Gismondi 1754

Nella sua storia il titolo Gismondi 1754 ha sempre fatto meglio sia della media del mercato italiano che della media del suo settore di riferimento. Se poi restringiamo il nostro orizzonte temporale agli ultimi 3 mesi, la forza del titolo in questione appare ancora più evidente. Basti pensare che nel corso degli ultimi 90 giorni il titolo ha guadagnato 16,4% mentre la media del settore riferimento ha perso il 19,1%. Quindi, ecco un titolo azionario che non sta risentendo della debolezza del mercato.

Quali potrebbero essere gli scenari più probabili sul titolo?

A guardare il grafico, la tendenza in corso è saldamente rialzista e punta decisamente il II obiettivo di prezzo in area 4,02 euro. Tuttavia, va notato che le quotazioni si sono già avvicinate a questo livello senza riuscire ad andare oltre. Una chiusura settimanale superiore a 4,02 euro, infatti, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 4,56 euro.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero rompere al ribasso 3,48 euro, allora potremmo assistere a un’accelerazione ribassista. In questo scenario potrebbero nuovamente tornare in area 3 euro. Un livello che ha sostenuto le quotazioni a partire dall’estate del 2021 fino a qualche mese fa quando le quotazioni hanno accelerato al rialzo.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta sopravvalutato. Solo la situazione finanziaria rappresenta un importante punto di forza di Gismondi 1754. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo periodo, infatti, sono superiori a 1,5 a testimonianza di una forte solidità finanziaria della società.

Un altro aspetto che non va trascurato è quello legato alla capitalizzazione del titolo, che è di poco superiore ai quindici milioni di euro. Il controvalore settimanale scambiato sul titolo si aggira intorno ai 30.000 euro. Con piccole somme, quindi, è possibile determinare grosse variazioni di prezzo. Si può comprendere, quindi, come la prudenza debba essere la stella guida quando si investe su questo titolo. Fortunatamente, almeno per il momento, il titolo non è significativamente più volatile del resto dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 7% a settimana.

Prima di chiudere, una nota statistica. La probabilità che una seduta di contrattazioni su Gismondi 1754 si chiuda senza scambi è di circa il 17%.

Il titolo Gismondi 1754 (MIL:GIS) ha chiuso la seduta del 6 aprile a quota 3,70 euro, in ribasso dell’1,60% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale

