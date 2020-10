Ci sono titoli azionari che hanno delle potenzialità rialziste esplosive, ma solo per brevi periodo. L’investitore che sa cogliere quei momenti può fare dei notevolissimi guadagni in brevissimo tempo. Ecco un titolo azionario che ha raddoppiato di valore in 6 sedute e che potrebbe ripetersi.

In Borsa una avventura disastrosa

Che cosa è ePrice? Forse molti di voi ci si sono imbattuti su Internet cercando il prezzo di un oggetto da comprare, come uno smartphone, oppure un televisore. Sicuramente la maggior parte di voi non sa che la società, attiva nel settore del commercio elettronico, è quotata in Borsa.

L’avventura in Borsa di ePrice (MIL:EPR) fino a questo momento non ha avuto un grande successo. Quotata da oltre 5 anni, ha realizzato il massimo storico all’esordio, toccando i 6,85 euro. Poi, i prezzi hanno preso la via del ribasso, scendendo per 5 anni consecutivi, fino al minimo di venerdì scorso, a 0,052 euro.

Perché gli Esperti di ProiezionidiBorsa fanno una analisi di un tanto fallimentare andamento di una azione? Perché anche i peggiori fallimenti possono trasformarsi in storie di successo. Ed ePrice nelle prossime sedute, potrebbe regalare performance interessanti, se si verificano queste condizioni.

Facciamo un passo indietro e torniamo a fine agosto. Il 28 agosto il titolo ePrice mette a segno una brillante seduta, in cui i prezzi salgono del 15% circa. Questa è il preludio a una esplosione dei valori di Borsa.

Dopo un paio di giorni di movimento laterale, il 3 settembre il titolo balza di circa il 25%. E in quello successiva, sale di quasi il 50%. In sole 6 sedute, l’azione guadagna circa il 100%. Praticamente raddoppia di valore in una sola settimana.

Venerdì 10 ottobre ePrice ha messo a segno un rialzo del 10%, dopo diverse sedute al ribasso e dopo avere realizzato il minimo storico. Le condizioni che si stanno verificando sono molto simili a quelle del balzo precedentemente descritto.

Venerdì il titolo ha terminato a 0,057 euro ma ha realizzato un massimo a 0,061 euro. Osservando il grafico su base oraria si possono individuare due importanti livelli di prezzo. Al rialzo, il superamento di area 0,061/0,062 euro spingerà i prezzi verso il primo target a 0,067 euro. Al ribasso, sotto 0,055/0,056 euro è molto probabile che i prezzi torneranno a scendere.

