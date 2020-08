Ecco un titolo azionario che dopo tanto soffrire potrebbe esplodere al rialzo per la gioia degli investitori. Stiamo parlando di Atlantia le cui vicissitudini sono ben note e il cui andamento borsistico negli ultimi anni è stato condizionato dalla battaglia sulle concessioni autostradali.

Adesso che la vicenda potrebbe essere giunta ormai alla parola fine, il titolo dovrebbe esprime tutte le sue potenzialità e tornare su valori che gli sono consoni. Secondo gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Sottovalutazione confermata dal confronto tra le quotazioni attuali e il fair value. In questo caso, infatti, la sottovalutazione è del 26%.

Quali sono i punti di svolta da monitorare per capire se il titolo della famiglia Benetton sta virando al rialzo?

Ecco un titolo azionario che dopo tanto soffrire potrebbe esplodere al rialzo per la gioia degli investitori: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Atlantia (MIL:ATL) ha chiuso la seduta del 4 agosto a quota 14,275€ in rialzo del 3,03% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame giornaliero

L’ottima chiusura del 4 agosto ha aperto le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 14,6894€. La rottura in chiusura di seduta di questo livello farebbe scattare il rialzo almeno fino al II° obiettivo di prezzo in area 16,1105€. La massima estensione del rialzo si trova in area 17,5187€.

Nel breve, invece, i ribassisti riuscirebbero a prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 13,8173€.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la tendenza in corso è rialzista e la massima estensione del rialzo dai livelli attuali vede un potenziale rialzista del 50%. Affinché ciò accada, però, è necessario che ci sia una chiusura settimanale superiore a 16,3334€. Tale evento sarebbe un’ottima indicazione per un’ulteriore accelerazione rialzista.

Segnali negativi si avrebbero nel caso di chiusure ribassiste inferiori a 12,901€.

Atlantia: roiezione rialzista in corso sul time frame settimanale. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Il pannello inferiore riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1.

Time frame mensile

Sul mensile gli effetti nefasto del crollo indotto dal covid-19 sono ancora ben visibili. Tuttavia va notato come il forte supporto in area 13,2968€ (I° obiettivo di prezzo) stia sostenendo le quotazioni ormai da molti mesi. Nell’ipotesi che la tenuta ci sia anche nei prossimi mesi, le attese sono per il raggiungimento di area 17,1451€, prima, e successivamente di area 25,176€. In questo scenario il potenziale rialzista è di oltre l’80%.

Chiaramente una chiusura mensile sotto area 13,2968€ farebbe precipitare le quotazioni verso area 8,8264€, prima, e area 6€, poi. La massima estensione ribassista in questo caso si trova in area 1,59€.

