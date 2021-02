In molti sono alla ricerca di un’alimentazione equilibrata che permetta loro di mantenere il proprio peso, se non addirittura di dimagrire. Soprattutto in questi mesi, con palestre e campi sportivi chiusi causa pandemia, sta diventando sempre più difficile mantenersi in forma. Alcuni hanno optato per l’allenamento casalingo o la corsa, altri invece cercano di rivedere la propria nutrizione, scegliendo ingredienti più magri e salutari.

Sostituzioni light

Ed effettivamente quest’ultima, se presa in maniera coscienziosa, si rivela una scelta vincente. Cambiare la propria dieta eliminando alimenti ipercalorici preferendo a questi i cosiddetti ingredienti light può effettivamente portarci a dei risultati. Abbiamo visto ad esempio in questo articolo come sostituire il tanto temuto zucchero bianco. Bene, oggi proponiamo un altro alimento, che si presenta come un’ottima alternativa salutare, soprattutto nella preparazione dei dessert. Dunque ecco un sostituto delle uova che renderà i dolci più magri ma ugualmente deliziosi.

La mela grattugiata

Chi pensa infatti che una persona a dieta non possa concedersi un dolce, forse non conosce alcuni ottimi segreti per rendere sfiziosi dessert completamente salutari e ipocalorici. Uno di questi segreti riguarda, come abbiamo detto, la sostituzione di alimenti con altri, decisamente più magri. Per questo, ecco un sostituto delle uova che renderà i dolci più magri ma ugualmente deliziosi. Non tutti infatti ne sono a conoscenza, ma nella preparazione dei dessert possiamo sostituire le uova con un frutto amato da molti, ovvero la mela.

Basterà grattugiarla, così come si fa quando la si da da mangiare ai bambini molto piccoli. Prendiamo dunque la mela, laviamola per bene, eliminiamo le bucce e il torsolo, e passiamola in una grattugia. A questo punto, utilizziamo la mela grattugiata nelle nostre ricette, al posto delle uova. Calcoliamo che, per ogni uovo che la ricetta ci richiede, necessiteremo di circa novanta millilitri di mela grattugiata. Ed ecco che il gioco è fatto. La ricetta non ne risentirà dal punto di vista logistico, anzi. Il dolce verrà altrettanto cremoso, buono e invitante. Insieme ad altre sostituzioni mirate riusciremo a mantenere così il nostro peso, ma concedendoci un ottimo dolce senza sensi di colpa.