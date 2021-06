Prenderci cura della nostra casa richiede tempo e spesso anche un po’ di ingegno.

Abbiamo imparato ad organizzare al meglio il nostro armadio e sappiamo come ottenere maggior spazio nei nostri cassetti.

Ma quando siamo nel nostro bagno, ci rendiamo conto che a volte gli asciugamani non sono ben posizionati.

I nostri ospiti non sanno quale utilizzare e la nostra famiglia li utilizza a casaccio.

Che fare? Dobbiamo comprare per forza nuovi asciugamani magari di diversi colori?

Grazie a questo utile articolo di ProiezionidiBorsa scopriremo un trucchetto facile e gratuito per dividere gli asciugamani in tutta serenità. Leggiamo come.

Ecco un sistema pratico e gratuito per evitare di confondere gli asciugamani in famiglia

In questo ultimo anno abbiamo capito come possa fare la differenza lavarsi le mani con frequenza.

Oltre a questo, poi, è importante non condividere lo stesso asciugamano soprattutto sul posto di lavoro o quando si ricevono ospiti.

Ma come fare per dividere i nostri asciugamani in modo pratico e intuitivo?

Pochi di noi sanno che, per risolvere facilmente questo problema, ci basteranno delle semplici mollette.

Dovremo prendere le mollette che utilizziamo per il nostro bucato: scegliamole colorate così saranno facilmente distinguibili le une dalle altre.

Con l’aiuto di un pennarello indelebile andremo poi a scrivere il nome di ciascun componente della famiglia sulla singola molletta colorata prescelta.

Semplicemente pinzando poi ciascuna molletta al rispettivo asciugamano, distingueremo facilmente il proprietario di ciascuno di esso.

Ecco un sistema pratico e gratuito per evitare di confondere gli asciugamani in famiglia. Questo trucchetto potrà esserci utile anche per gli ospiti o in ufficio.

Con un po’ di colore organizzeremo al meglio i nostri asciugamani.

Ma c’è anche un’altra alternativa

Acquistiamo degli asciugamani mono uso se vogliamo proporre anche un’altra valida alternativa a questo sistema.

Non dovremo far altro che acquistarli di dimensioni ridotte e di cotone così saranno facilmente lavabili una volta utilizzati.

Ora che conosciamo questi pratici trucchetti, saremo sicuri di non condividere il nostro asciugamano e questo ci farà sentire subito più tranquilli.

