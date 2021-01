Purtroppo in cucina non sempre abbiamo tanto tempo a disposizione. Capita infatti spesso di essere di fretta, e di dover rinunciare al gusto per dare spazio alla velocità di esecuzione. In parole povere, dobbiamo accontentarci di piatti meno buoni perché non abbiamo il tempo per dedicarci alla preparazione di una ricetta gustosa. Si può però ovviare a questo problema molto facilmente, basta solo sapere come fare.

Pianificare

Il trucco è molto semplice. Serve solamente pianificare in anticipo in modo di non trovarsi senza nulla in mano all’ultimo momento. Ovviamente non possiamo preparare piatti interi per poi mangiarli quando non avremo il tempo di cucinare. Possiamo però portarci avanti nella preparazione di condimenti in grado di arricchire qualsiasi portata. In questo modo, anche un piatto fatto in pochi minuti avrà un gusto accattivante e delizioso. Dunque ecco un semplicissimo condimento per zuppe e primi piatti che arricchirà ogni portata.

La granola salata per arricchire i piatti

Con una preparazione semplicissima e che richiede non più di trenta minuti, possiamo preparare una granola salata ottima, perfetta per qualsiasi piatto. Si presenta infatti come un condimento eccezionale, che aggiungerà sapore, croccantezza ed elementi nutritivi alle ricette. Vediamo come prepararlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti necessari sono due cucchiai di olio, due di miele e sessanta grammi di crema di sesamo. Dopodiché avremo anche bisogno di duecento grammi di fiocchi d’avena, venti grammi di semi di girasole e quaranta di semi di zucca.

Dovremo semplicemente inserire tutti gli ingredienti citati in un contenitore. Mescoliamo il tutto per bene e versiamo in una teglia da forno. Andiamo ad infornare per venti minuti a centocinquanta gradi. Infine lasciamo riposare la granola per dieci minuti, e sarà subito pronta da usare per tutte le ricette che vogliamo. Dunque ecco un semplicissimo condimento per zuppe e primi piatti che arricchirà ogni portata.