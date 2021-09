Molti di noi sono amanti dei felini, questi simpatici animali così buffi e divertenti. Sempre più persone possiedono dei gatti e sanno quanto questi possano essere protagonisti di situazioni davvero comiche. Con il loro atteggiamento, possono sembrare animali inespressivi e noncuranti, ma in realtà sanno dare molto affetto e gioia ai padroncini.

Se anche noi abbiamo sempre trovato irresistibili i video e le foto di gattini che si trovano sul Web, possiamo provare a realizzarne di nostri. Se amiamo la comicità naturale del nostro gatto e vorremmo immortalare alcuni comportamenti e posture davvero comiche, non ci resta che leggere questo tutorial. Infatti, oggi vedremo un semplice trucco per realizzare buffissime foto del nostro gattino.

Come convincere il micio a farsi fotografare

Se vogliamo fare un servizio fotografico al micio, dobbiamo sapere che questi potrebbe non apprezzare e non sarà facile convincerlo. Dobbiamo, pertanto, iniziare a giocherellare con lui e convincerlo a raggiungere il set che avremo allestito all’esterno della casa. Potremo portarlo fuori, usando dei giochini colorati per attirarlo.

Prima di scattare foto al gatto, dobbiamo sapere che dovremo evitare di usare il flash, per non infastidire l’amico peloso. Chi ha un gatto sa bene che basta poco per indispettirlo e fargli assumere comportamenti aggressivi.

Quando il gattino ci sembrerà a suo agio e volenteroso di giocare, possiamo iniziare il nostro shooting.

Ecco un semplice trucco per realizzare buffissime foto del nostro gattino

Avremo bisogno di una macchina fotografica reflex o di un cellulare e di un set creato apposta per il micio. Per allestire il set avremo bisogno di due tavolini da giardino della stessa altezza, che andranno posizionati ad una distanza di 70 cm l’uno dall’altro. Ora dovremo procurarci un vetro trasparente e dovremo posizionarlo in cima ai tavolini. In questo modo avremo creato una base trasparente su cui appoggeremo il micio.

Ora possiamo mettere delle crocchette o altro cibo sul tavolo trasparente in modo da attirare il gatto. Non dovremo far altro che posizionarci sotto al tavolo con la nostra macchina fotografica e iniziare a scattare.

Grazie a questo semplice trucco, potremo immortalare il gatto in pose davvero buffe. Riusciremo a catturare l’immagine del gatto mentre guarda il cibo con meraviglia e nell’esatto momento in cui lecca il cibo.

Non ci resta che condividere sui social le nostre foto, chi lo sa che non diventino virali, dando fama a noi e al nostro gatto?