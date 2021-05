Truccarsi è un piacere per molte e spesso è immancabile il rossetto. Tra labbra scarlatte o tenui sfumature di rosa, il rossetto ha però un lato negativo: macchia molto facilmente! Per fortuna possiamo aiutarci usando un semplice oggetto che praticamente tutti hanno a disposizione. Ecco un semplice trucchetto per eliminare il rossetto in eccesso in un solo gesto per evitare macchie e brutte sorprese.

Attenzione alle macchie!

I rossetti, purtroppo, rischiano sempre di macchiarci. Anche quelli più resistenti all’acqua non sono immuni alle macchie. I rossetti pensati che resistere più a lungo, inoltre, hanno un lato negativo. Se macchiano meno oggetti e vestiti, è difficile rimuoverli dalla pelle! Se quindi è un bel problema per sbaglio un po’ di rossetto finisce al di fuori delle labbra.

I rossetti liquidi, invece, spesso macchiano molto facilmente. È praticamente impossibile applicare un rossetto a prova di macchia. Possiamo però semplificarci la vita. Spesso, infatti, applichiamo troppo rossetto e ciò aumenta i rischi di macchie sulla nostra pelle, su abiti e oggetti. Quindi ecco un semplice trucchetto per eliminare il rossetto in eccesso in un solo gesto per evitare macchie e brutte sorprese!

Una buona abitudine

Si tratta di una buona abitudine che possiamo adottare ogni volta che usiamo troppo rossetto per sbaglio. È però anche utilissima per attenuare il colore del rossetto e renderlo meno acceso. Tutto ciò che ci serve è un fazzoletto di carta o di stoffa. A questo punto non bisogna far altro che piegare il fazzoletto in due o in tre. Dopodiché bisogna porre il fazzoletto tra le labbra e chiudere la bocca. Bisognerebbe cercare di inclinare le labbra verso l’interno della bocca.

In questo modo queste entreranno in modo uniforme in contatto col fazzoletto. Ora tutto il rossetto in eccesso si sarà trasferito sul fazzoletto! Il nostro make-up sarà molto più a prova di macchie. Per attenuare il colore del rossetto possiamo ripete l’operazione un po’ di volte finché otteniamo il risultato desiderato.