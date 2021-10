Avere una relazione dovrebbe essere, per la maggior parte del tempo, una fonte di gioia e serenità. Chi è innamorato, infatti, dovrebbe aggiungere qualcosa di positivo alla propria vita, costruendo giorno dopo giorno dei bellissimi momenti da ricordare con il proprio partner. L’amore, in fondo, è fatto di questo. Di condivisione, di fiducia, di scambio, di lealtà. Questa è quella che si può definire una relazione seria, concreta, serena e duratura. Se volessimo raggiungerla, potremmo anche puntare sull’oroscopo. Infatti, in questo nostro precedente articolo, abbiamo indicato due segni zodiacali che potrebbero formare una coppia duratura e stabile. Ma questo ovviamente non basta. Bisogna mettersi di impegno e cercare di basare il proprio rapporto sulla fiducia reciproca, fondamentale per continuare a stare bene insieme.

Ecco un segnale molto comune ma spesso ignorato che indica che il nostro partner potrebbe avere un’altra relazione

Purtroppo, però, è proprio la fiducia che spesso viene a mancare. Infatti, molte persone temono fortemente che il partner le possa tradire. Questo può dipendere da tantissime cose. Per esempio, la paura potrebbe essere data da un tradimento subito in passato, che si ha il terrore di riprovare. Oppure, potrebbe essere data dall’atteggiamento ambiguo del partner. Soprattutto quando maneggia il suo smartphone. In “Perfetti sconosciuti” la chiamano la scatola nera, quella che contiene tutti i nostri segreti più intimi. E forse non hanno tutti i torti. Infatti, spesso all’interno del cellulare di qualcuno, si possono smascherare tradimenti e bugie.

Un altro segno che indica che il nostro partner potrebbe essere distratto da un’altra persona o da altri interessi

Guardare il telefono del proprio compagno, però, non è la strada giusta da seguire. Infatti, una tale invasione di privacy non dovrebbe mai essere giustificata. Piuttosto, cerchiamo di studiare il suo comportamento e di capire se davvero alcuni dei nostri dubbi sono fondati. Guardiamo il modo in cui tiene il suo telefono quando, per esempio, siamo a cena fuori. Se il cellulare è capovolto, come ben sappiamo, ci potrebbe davvero essere qualcosa che non va, perché sembra stia cercando di nascondere qualcosa. Ma c’è di più. Se notiamo che mantiene il telefono parallelo al suo braccio e facilmente raggiungibile con la mano, potrebbe essere in attesa di un messaggio importante, che potrebbe appunto venire anche da una seconda partner. Dunque, ecco un segnale molto comune ma spesso ignorato che indica che il nostro partner potrebbe avere un’altra relazione.

Il telefono e il modo in cui viene controllato e posizionato dicono molto di ciò che una persona sta pensando in quel momento. Ovviamente, non basiamoci solo su questo segnale. Infatti, questo è uno dei tanti campanelli che potrebbero formare il dubbio. Per capire se c’è qualcosa che non va possiamo guardare ad altre cose e vedere se stiamo seguendo la pista giusta. E proprio in questo nostro precedente articolo, abbiamo indicato alcuni atteggiamenti del partner leggermente sospetti che potremmo analizzare.