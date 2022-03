Dopo una giornata fitta di impegni e di faccende da sbrigare, il pensiero della cena da preparare a volte può essere davvero deprimente.

La volontà di preparare qualcosa di buono, infatti, spesso si scontra con la stanchezza e la poca inventiva. Tanto più se abbiamo intenzione di preparare solo un secondo, spesso non ci viene davvero niente in mente. In base agli ingredienti in casa, però, potremmo avere diverse opzioni, da una tenera carne alla pizzaiola agli straccetti di pollo con salutare frutta secca. Se dovessimo avere degli asparagi, piuttosto che sfruttarli per un contorno o un risotto, possiamo renderli coprotagonisti di una pietanza davvero sfiziosa. Infatti, ecco un secondo piatto con asparagi e carne che conquisterà tutti.

Asparagi e altri ingredienti

Gli asparagi sono ortaggi di stagione tra marzo e giugno, godrebbero anche di alcune proprietà. Infatti, stimolerebbero la diuresi e aiuterebbero a regolare il funzionamento dell’intestino. Potrebbero dare alle nostre urine un odore forte e cattivo, ma di cui non ci sarebbe da preoccuparsi.

Caratteristico è il loro tipico sapore amarognolo molto particolare. Un gusto da sfruttare per diversificare in modo significativo le nostre ricette. Infatti, li useremo assieme alla carne macinata per preparare delle facilissime polpette dal sapore unico.

Ci serviranno:

500 g di asparagi;

1 kg di macinato di manzo;

sale e pepe;

formaggio grattugiato q.b.;

pan grattato q.b.;

olio q.b.;

maggiorana.

Ecco un secondo piatto con asparagi e carne macinata da cucinare velocemente in forno per una cena gustosissima

Come prima cosa puliamo gli asparagi e poi poniamo una pentola d’acqua sul fuoco. Al momento dell’ebollizione ve li caleremo per lessarli. Li scoleremo quando li sentiremo morbidi sotto la forchetta. Tagliamoli poi in modo grossolano.

Prendiamo una zuppiera e mettiamovi all’interno il macinato. Vi aggiungeremo poi il formaggio grattugiato, la maggiorana tritata e i pezzi di asparagi. Saliamo e pepiamo. Uniamo del pangrattato per dare maggiore consistenza al preparato. Prepariamo una teglia con la carta forno e mettiamo del pangrattato in un piatto.

Mescoliamo gli ingredienti della zuppiera con le mani e quando sarà tutto bene amalgamato procediamo a formare le polpette. Man mano che le formeremo le passeremo nel pangrattato e le porremo poi nella teglia.

Preriscaldiamo il forno a 190 gradi. Irroriamo le polpette con un po’ d’olio d’oliva e inforniamole. Dovranno cuocere per una ventina di minuti circa. Quando saranno belle dorate e croccanti all’esterno potremo sfornarle e portarle in tavola: la cena sarà pronta e sorprenderà tutti grazie al suo inimitabile gusto.

