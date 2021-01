Concentrati soprattutto sull’alimentazione, in questi giorni, si è alla ricerca di preparazioni facili e gustose che non tradiscano, però, i gusti buoni delle pietanze delle festività natalizie appena trascorse. Ed ecco che la Redazione di ProiezionidiBorsa che si occupa di soddisfare il palato in poche mosse, ha scovato una ricetta semplicissima per fare bella figura mangiando sano. Tra le svariate proposte, in questo spazio, l’attenzione è rivolta al risotto light di carote. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

a) 2 carote grandi;

b) 300 g di riso;

c) 500 ml di brodo vegetale;

d) 1 cipolla;

e) olio extra vergine d’oliva, parmigiano grattugiato, sale e pepe q.b.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco un risotto veloce ideale per mangiare sano ma senza rimpianti. Procedimento

Le carote, amatissime anche dai bambini, sono gli ortaggi dal colore arancione e ricchi di numerose proprietà. Contengono, infatti, minerali, tante vitamine tra cui la vitamina A, la vitamina B, a vitamina C e la vitamina E. Dunque, ottime amiche in cucina per realizzare piatti genuini.

Per preparare il risotto light di carote, innanzitutto, sarà necessario inserire in una padella antiaderente la cipolla tritata finemente e un filo d’olio. Far rosolare, poi spegnere e mettere da parte. Prendere le carote, tagliarle a rondelle e inserirle in una pentola con il brodo vegetale. Far cuocere e poi metterle da parte. Da non buttare assolutamente il brodo che servirà dopo. A questo punto, versare il riso nella padella con la cipolla e far tostare per qualche minuto.

Successivamente, sfumare con il brodo vegetale versato un poco alla volta. Ora, prendere le carote cotte e frullarle con un frullatore ad immersione oppure con l’aiuto di un cucchiaio. Aggiungere la crema di carote al riso. Infine, una volta che il riso si presenta cotto, aggiungere il parmigiano, un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Mantecare per qualche istante ed ecco che il risotto è pronto.

Se “Ecco un risotto veloce ideale per mangiare sano ma senza rimpianti” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Solo 10 minuti per depurare l’organismo senza rinunciare al gusto grazie a questa facile ricetta“.