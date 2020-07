Un problema che si pensava irrisolvibile. E invece no. Ecco un rimedio fai da te contro i maglioni infeltriti. Il maglione infeltrito può essere un brutto danno, soprattutto se il maglione aveva pochi giorni di vita. Ma esiste un modo per farlo tornare al suo stato originario? Si esiste, e non è nemmeno un procedimento troppo complesso da fare. Si può fare tranquillamente a casa con dei prodotti che già tutti noi abbiamo.

Ecco un rimedio fai da te contro i maglioni infeltriti

Come sempre a venirci in aiuto sono i fantastici consigli delle nonne. Le principali cause a determinare un maglione infeltrito sono i cambiamenti di temperatura o la scelta della temperatura sbagliata durante il lavaggio del nostro capo in pura lana. Tra le cause principali dell’infeltrimento, tutte legate all’acqua o al detersivo ci sono temperatura sbagliata dell’acqua, un’acqua troppo calda o gli sbalzi termici che rischiano di infeltrire il maglione di lana, un pH troppo alcalino che farà ritirare le fibre di lana e infine il detersivo troppo aggressivo. Clicca qui se vuoi sapere come lavare la tua lavatrice con la pastiglia per lavastoviglie.

Vediamo ora quali sono i trucchi fai da te

Immergiamo il nostro maglione in una bacinella di acqua tiepida, aggiungiamo un cucchiaio di sapone di Marsiglia, mezzo cucchiaio di alcool, un cucchiaio di trementina e tre cucchiai di ammoniaca. Lasciamolo per 24 ore in ammollo. Una volta passate le 24 ore togliamo e risciacquiamo delicatamente. Se dovesse essere ancora infeltrito il team di Proiezionidiborsa ha un secondo rimedio per voi.

Ecco il secondo metodo

Prepariamo 2 litri di acqua fredda con 20gr di bicarbonato di sodio, scioglietelo per bene prima di immergervi il maglione. Lasciate in ammollo il maglione per una notte. Il giorno dopo laviamo delicatamente il maglione, e lo mettiamo nuovamente in ammollo, ma con 2 litri di acqua e 10 cucchiai di acido tartarico. Lasciate ancora una notte in ammollo e il mattino dopo lavatelo, asciugatelo e dovrebbe essere tornato come nuovo.