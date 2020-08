Quanto ci danno fastidio e sono antiestetici soprattutto in questa parte dell’anno, quando ci concediamo qualche giorno in costume: I peli delle ascelle sono infatti nella classifica dei nostri inestetismi fisici tra quelli più odiati in assoluto. Ma anche tra i più ostinati nella ricrescita, tanto da costringerci utilizzare vari metodi per debellarli. Il problema dei peli sotto le ascelle è dato anche dal fatto che, trattenendo il sudore, permettono ai cattivi odori di stagnare sulla nostra pelle: Dobbiamo infatti considerare che, oltre all’igiene personale, i deodoranti spesso contengono alcol o sostanze chimiche, che addirittura infiammano le ascelle. Ecco un rimedio economico e naturale per eliminare i peli delle ascelle, proposto dai nostri esperti estetica.

Bastano appena tre ingredienti

Per sbarazzarci dei peli sotto le ascelle, senza incorrere nel rischio di farci del male, ci bastano appena tre ingredienti:

A) una tazza di latte;

B) mezzo bicchiere di curcuma;

C) acqua di rubinetto;

e un asciugamano come strumento di lavoro.

La preparazione

Ecco un rimedio economico e naturale per eliminare i peli delle ascelle, passo dopo passo nella preparazione molto semplice. Prendiamo la curcuma e il latte e li versiamo in una scodella. Mescoliamo e amalgamiamo fino a raggiungere un impasto denso. Nel caso in cui esso sia troppo duro, aggiungiamo un po’ di latte. Applichiamo in maniera uniforme sotto le ascelle e lasciamo riposare per circa 40 minuti. Per far sì che agisca meglio e non si disperda e l’ambiente, possiamo proteggere l’impasto con del nylon trasparente per alimenti.

La fase finale

La rimozione finale prevede l’immersione del nostro corpo in una vasca con acqua calda. Metodo che sicuramente può andare bene d’inverno, quando un bagno caldo e rilassante conclude al meglio la giornata. Adesso, invece a causa delle calde giornate estive, la nostra redazione consiglia di riempire una bacinella di acqua calda e usarla per la rimozione di peli. Agiremo in maniera delicata ma decisa con un asciugamano. Il trattamento serve a liberare i follicoli piliferi, con il risultato di far scomparire i peli. Essendo un trattamento naturale e senza controindicazioni per la salute, consigliamo di ripeterlo più volte per ottenere il risultato desiderato.

