L’idea di salutare il nuovo anno oramai è vicina e qual’è il modo migliore se non preparare deliziosi manicaretti da leccarsi i baffi? L’aperitivo di Capodanno si colora di piacere e prelibatezze con un piatto raffinato da proporre con pochi ingredienti.

Invitante e sorprendente è il piatto perfetto da servire per un aperitivo in famiglia. Inoltre è un piatto molto versatile e facile da preparare. Si possono creare varianti cambiando gli ingredienti o aggiungendo anche sulla pasta sfoglia dei semi di sesamo nero perfetti su questa ricetta.

Un’altro piatto sfizioso sono gli involtini primavera che secondo la tradizione cinese vengono consumati durante il periodo del Capodanno lunare.

Ingredienti

rotolo di pasta sfoglia rettangolare

prosciutto cotto

funghi champignon

scamorza affumicata

filo d’olio extravergine d’oliva

aglio

sale

pepe

Ecco un raffinato piatto da proporre come aperitivo a Capodanno

Procedimento

Prendere una padella e iniziare a far rosolare uno spicchio di aglio nell’olio extravergine d’oliva, finché non risulterà leggermente dorato. Spegnere il fuoco, aspettare qualche minuto, versare i funghi champignon nella padella e far cuocere aggiungendo un pizzico di sale e pepe.

Saltare i funghi in padella e se sono congelati far assorbire l’acqua in eccesso lasciandoli cuocere senza coperchio. Contemporaneamente tagliare la scamorza affumicata a cubetti e successivamente aprire il rotolo di pasta sfoglia sopra una teglia rivestita con carta da forno.

Quando i funghi saranno tiepidi, iniziare a disporre tutti gli ingredienti sulla pasta sfoglia iniziando con il prosciutto, poi i dadini di scamorza ed infine i funghi preparati in precedenza.

Arrotolare la pasta sfoglia ripiena senza far troppa pressione per non trascinare via tutto il ripieno in alcune zone del rotolo e chiudere bene le estremità.

A forno preriscaldato far cuocere a 180°C per circa mezz’ora. Quando sarà ben cotto, lasciarlo raffreddare per poi tagliarlo senza che il ripieno fuoriesca.