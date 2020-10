Ecco un problema che affligge le donne e che non sapevi coinvolgesse la maggior parte di quelle italiane

A volte, guardandoci allo specchio, non riusciamo davvero a piacerci. Ci giriamo di spalle, osserviamo le maniglie dell’amore, ci guardiamo le gambe. E spesso non riusciamo a vedere i nostri punti di forza. Ma la cosa peggiore in questi momenti è la sensazione di solitudine che ci assale. Ci sentiamo, infatti, come se fossimo le uniche sulla faccia della terra a provare questo genere di sensazioni. Ma la realtà è un’altra. La bassa autostima accomuna più donne di quello che crediamo. Ecco un problema che affligge molte donne e che non sapevi coinvolgesse la maggior parte di quelle italiane.

La ricerca che conferma che l’autostima delle donne italiane è tra le più basse sul globo

A confermare questa tesi, è uno studio promosso da Dove in ben 17 Paesi del mondo. La ricerca, condotta da Edelman Intelligence, ha portato alla luce dei dati sconvolgenti. Infatti, le donne italiane sono risultate essere quelle con livelli di bassa autostima sorprendenti. Addirittura, l’Italia si è classificata per penultima, davanti solo al Giappone. Secondo i dati riportati dallo studio, 4 donne su 10 hanno affermato di non piacersi per nulla. 7 su 10, invece, avevano diverse opinioni negative sul proprio fisico. Perciò, ecco un problema che affligge molte donne e che non sapevi coinvolgesse la maggior parte di quelle italiane. È il credere poco in se stesse e nei propri punti di forza.

Quali possono essere le conseguenze?

Le conseguenze possono essere varie. Ma, a prescindere, sicuramente non piacevoli. Sappiamo tutti, infatti, quanto una poca fiducia in noi stessi possa portare a risvolti negativi nella nostra vita. Perciò, non è assolutamente il caso di abbatterci. La nostra autostima dovrà salire alle stelle. E questo avverrà solo se inizieremo ad amarci come siamo. Difetti compresi che, se vogliamo dirlo anche se sembra un cliché, ci rendono più uniche che mai!

