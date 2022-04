Quando si ha un po’ di tempo a disposizione, non c’è niente di meglio che sperimentare in cucina e preparare qualche pietanza diversa dalle solite. Provare nuovi accostamenti e nuovi ingredienti è sempre qualcosa che bisognerebbe cercare di fare anche per accendere la fantasia e migliorare le proprie capacità. In questo modo, cucinare potrebbe addirittura diventare terapeutico.

Nelle prossime righe, quest’oggi sveleremo un primo piatto davvero gustoso e innovativo, che sarà anche divertente da preparare. Per questa ricetta abbiamo scelto un formato di pasta molto particolare, ossia la calamarata. Per 4 persone ci serviranno:

320 g di calamarata;

250 g di gamberi;

200 g di pomodorini;

100 g di fiori di zucca;

40 g di formaggio grattugiato;

3 cucchiai di olio EVO;

30 g di pinoli;

100 ml di vino bianco;

basilico;

zucchero semolato;

aglio;

sale e pepe.

Ecco un primo piatto da veri chef che sorprenderà tutti per la sua bontà e semplicità

Innanzitutto, preriscaldiamo il forno a 170 gradi e nel frattempo laviamo i nostri pomodorini. Fatto ciò, tagliamoli a metà e disponiamoli su una teglia rivestita con carta forno, con la parte dei semi rivolta verso l’alto. Condiamoli con olio EVO, sale e zucchero e inforniamoli per circa 30 minuti. Dopo di che laviamo anche i fiori di zucca e inseriamoli all’interno di un mixer. Qui aggiungiamo anche una dozzina di foglie di basilico fresco, l’olio EVO, i pinoli e il formaggio grattugiato. Frulliamo il tutto fino a ottenere un pesto cremoso e denso e mettiamolo da parte. Per conciliare tutte le tempistiche, a questo punto dovremmo versare la calamarata in abbondante acqua bollente e salata.

Vediamo gli ultimi passaggi

Ora prendiamo una padella abbastanza capiente e facciamo un leggero soffritto con olio EVO, uno spicchio d’aglio e i gambi del basilico. Dopo qualche secondo versiamo i nostri gamberi già precedentemente lavati, sgusciati e privati dell’intestino sul dorso. Nel caso in cui avessimo i gamberi congelati, basterà seguire le istruzioni riportate sul retro della confezione. Dopo qualche minuto di cottura eliminiamo l’aglio e i gambi di basilico e sfumiamo con circa mezzo bicchiere di vino bianco.

Quando la pasta sarà ben al dente, scoliamola nella padella e saltiamola insieme ai gamberi, spolverando un po’ di pepe. Ora non ci resta che versare nella padella anche il pesto di fiori di zucca e i pomodorini arrostiti al forno. Aggiungiamo un paio di mestoli di acqua di cottura e iniziamo quindi a mantecare, fin quando la pasta risulterà cremosa. Quindi, ecco un primo piatto da veri chef da servire durante le occasioni speciali e che sbalordirà tutti.

