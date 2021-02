Preparare ottimi piatti non è un qualcosa che solamente chef bravissimi ed esperti possono fare. Anche noi, avendo qualche conoscenza base, possiamo impegnarci per cucinare gustose ricette. Grazie ai tantissimi consigli in rete infatti, basta solamente informarsi per bene e seguire passo passo cosa fare. Inoltre, se si cerca attentamente, è possibile trovare ricette che per essere eseguite richiedono ingredienti molto economici. A tal proposito, ecco un primo intenso e saporito da preparare con pochi euro.

Meno soldi più passione

Nessuno ha detto che un piatto per essere gustoso e invitante necessita di ingredienti costosi. È certamente vero che ottime materie prime ci danno maggiori possibilità di avere successo. Ma quello che importa veramente è altro. Quando abbiamo passione, dedizione e talento infatti, non dovremo per forza avere i prodotti di prima gamma. Potremo tranquillamente cucinare pasti squisiti, con alimenti economici ma cucinati divinamente. Proprio per questo, ecco un primo intenso e saporito da preparare con pochi euro.

Pennette con cipolle rosse e alici

Questa ricetta si basa su due alimenti, ovvero le cipolle e le alici, che insieme riescono a donare al piatto un sapore intenso e gustoso. La preparazione è semplicissima, per non parlare del fatto che acquistare tutti gli ingredienti necessari ci costerà pochissimo. Nonostante ciò, dosando tutto per bene e seguendo passo passo la ricetta, il risultato sorprenderà tutti.

Andiamo dunque a vedere come preparare questo delizioso primo piatto. Abbiamo bisogno di duecento grammi di pennette, due cucchiai di olio extravergine d’oliva e tre di pangrattato. Poi ancora una cipolla rossa, tre filetti di alici e qualche oliva. Infine saranno necessari anche i condimenti, dunque sale e pepe.

Iniziamo mettendo in padella, passando prima un filo d’olio, i nostri filetti di alici.

Aggiungiamo anche la cipolla rossa precedentemente sbucciata e tagliata a fettine. Andiamo anche a bollire l’acqua in una pentola e, appena bolle, versiamo la nostra pasta. Ancora a parte versiamo il pangrattato in una padella e facciamolo tostare per qualche minuto. Scoliamo la pasta ancora leggermente al dente e trasportiamola in padella con le cipolle e le alici. Continuiamo a mescolare e aggiungiamo anche i condimenti assieme ad un cucchiaio di acqua di cottura di modo da creare una deliziosa cremina. Attendiamo ancora qualche minuto e a questo punto potremo servire la pasta. Prima di gustarla però, facciamoci cadere sopra il pangrattato tostato, trucco finale per un’ottima ricetta. Dunque ecco un primo intenso e saporito da preparare con pochi euro.