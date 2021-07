Se amiamo i paesaggi fiabeschi e le zone incontaminate non possiamo farci scappare questa meta. Un luogo magico pieno di grotte, cascate e boschi incantati. Non lontano dall’Italia, ma che al momento sta subendo un calo nel settore turistico a causa del Covid. Stiamo parlando di una splendida località nel Galles.

Come recarsi nel Regno Unito in questo periodo

Contrariamente a quanto si pensi è possibile visitare tutto il Regno Unito. Basta solo seguire le regole in vigore e programmare bene il viaggio. Per avere informazioni specifiche riguardo documenti e cambiamenti dell’ultimo minuto basta consultare i siti istituzionali. Per il Galles è possibile trovare tutto il necessario a questo link.

Ecco un posto magico da visitare che sembra popolato da fate e folletti

Ora che sappiamo tutto quello che ci serve per visitare il Galles, veniamo a questo posto incantato. Stiamo parlando del sentiero delle 4 cascate, a Brecon Beacons. I nomi di queste bellissime cascate sono quasi impronunciabili anche per la maggior parte degli inglesi. Ma visitarle ne vale davvero la pena.

Per trovare il percorso è bene affidarsi a qualche guida o usare le coordinate geografiche. Sul navigatore basterà inserire “Gwaun Hepste” e seguire le indicazioni. Queste 4 cascate si chiamano Sgwd Clun-Gwyn, Sgwd Isaf Clun-Gwyn, Sgwd Y Pannwr e Sgwd Yr Eira. La prima tra queste è la cascata più piccola di tutte, facilmente accessibile. Seguendo il percorso sulla mappa o sui cartelli poi si arriva a tutte le altre.

Bisogna attraversare boschi e ruscelli, intervallati da rocce e grotte. Quindi meglio munirsi dell’abbigliamento adatto e soprattutto di scarpe da trekking. Ma ne vale assolutamente la pena. Il paesaggio è davvero da mozzare il fiato. Ammirare queste cascate di acqua scrosciante è un’emozione unica. La cascata più bella di tutte è senza dubbio l’ultima, Sgwd Yr Eira. Qui è possibile passare direttamente dietro la cascata. La grande parete rocciosa sembra davvero il posto che sceglierebbe un folletto per vivere.

Quindi, ecco un posto magico da visitare che sembra popolato da fate e folletti. Una meta ideale per gli appassionati di trekking e di natura. Da lasciare davvero senza fiato.

