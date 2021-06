Siamo già con la testa sotto l’ombrellone. Su una spiaggia dorata dal mare cristallino. Ci stiamo godendo la meritata vacanza dopo un anno non proprio facile. Va tutto alla perfezione. Ma puntualmente, quando stiamo per rientrare in auto ecco il solito problema. Granelli di sabbia dappertutto, sulle gambe, sulla schiena. Che poi finiscono inevitabilmente sul tappetino dell’auto creando un sacco di sporcizia. E ci tocca ripulire. Ma non sarebbe bello trovare un modo per evitarci la fatica?

Il segreto è eliminare tutta la sabbia prima di salire in auto

La sabbia più e fine e più si infila dappertutto. Quindi è quasi impossibile spolverarla tutta via prima di rientrare in casa o salire in auto. Per questo si cerca sempre di cambiare le scarpe prima di rientrare. Magari mettendone un paio chiuso per limitare i danni. Però il problema è sempre toglierla tutta da gambe e piedi. I posti in cui si appiccica più facilmente. E passare l’asciugamano al volo spesso non è sufficiente.

Ecco un piccolo trucco per liberarsi di tutta la sabbia che ci ritroviamo addosso tornati dalla spiaggia in un attimo

Ma ecco un trucco a cui non avevamo mai pensato. L’amido di mais! Già, prima di scendere in spiaggia mettiamo nella borsa mare una confezione di amido di mais. Prima di rientrare facciamoci un ultimo tuffo o la doccia in spiaggia. Ci asciughiamo bene. Ora per eliminare l’umidità che ci rimane naturalmente addosso usiamo l’amido. Usiamolo nei punti in cui vediamo ancora sabbia. Usiamolo generosamente. Dopodiché non ci resta che passare la mano e togliere via la sabbia rimasta. Verrà via subito! La nostra pelle sarà morbida e asciutta.

Ed ecco un piccolo trucco per liberarsi di tutta la sabbia che ci ritroviamo addosso tornati dalla spiaggia in un attimo. Ora non troveremo più granelli di sabbia in macchina o nei posti più assurdi. Con questo metodo potremo anche fare a meno di aspirare in continuazione! E se non abbiamo l’amido di mais possiamo usare anche il talco.