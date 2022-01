C’erano una volta due alimenti che rappresentavano per molti il simbolo del colesterolo alto: uova e formaggio. In mancanza della giusta informazione e dei progressi scientifici e alimentari rappresentavano un po’ il demone della cucina. Oggi gli esperti ricordano che non dobbiamo abusarne, ma possiamo comunque assumerli. Soprattutto se facciamo attività sportiva regolare e seguiamo regolarmente una dieta equilibrata e ricca di fibre e vitamine. E, proprio parlando di formaggi, ecco un piatto unico divino con un formaggio ricco di proteine e un cereale che combatte la stitichezza e pieno di antiossidanti. Protagonisti della nostra ricetta due ingredienti non comunissimi sulle nostre tavole.

Dalla Grecia al Mondo intero

Protagonista delle insalate estive, ma per chi proprio non vuole rinunciare al gusto di tale alimento, ecco un formaggio che può fare al caso nostro, la Feta. Di origine greche, dal 2002 è diventato Dop. Unione di parti uguali di latte di pecora e capra, ricco di proteine, 100 grammi di Feta portano in dote 250 calorie. Pensiamo che uno dei formaggi più amati dagli italiani, il Gorgonzola, ne avrebbe ben 320. La ricotta vaccina, uno dei formaggi più leggeri, appena 145/50.

Ecco un piatto unico con un formaggio ricco di proteine e un cereale che combatte la stitichezza e pieno di antiossidanti

Assieme alla Feta, ecco la quinoa uno pseudo cereale, senza glutine, adatto anche per i celiaci o gli intolleranti al glutine e con alto contenuto proteico. Diciamo quindi che l’abbinata Feta-quinoa ben si adatta a chi deve affrontare sforzi prolungati e attività fisiche importanti. La nostra ricetta è un’insalata di zucchine con quinoa e Feta:

3 zucchine;

150 grammi di quinoa;

140grammi di formaggio Feta;

timo o maggiorana;

sale e pepe;

olio Evo.

La preparazione della ricetta

Ecco il procedimento per il nostro piatto unico:

cuociamo la quinoa in abbondante acqua salata per una quindicina di minuti;

nel frattempo, dopo aver lavato le zucchine, tagliamole sottili in lunghezza e grigliamole;

una volta cotte, cospargiamole con un pizzico di timo o maggiorana per dare sapore, e, una volta pronta anche la quinoa, saltiamo i due ingredienti in una padella con un filo d’olio evo a fuoco basso per pochissimi minuti;

sbricioliamo sopra la nostra Feta e aggiungiamo un filo d’olio, regolando a piacimento di sale e pepe.

